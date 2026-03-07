El Barcelona sigue de líder en LaLiga tras vencer al Athletic Club con solitario gol de Lamine Yamal

Sin tiempo para lamentos luego de la eliminación de la Copa del Rey a manos del Atlético Madrid, el FC Barcelona consiguió ayer un trabajado triunfo sobre el Athletic Club en San Mamés con solitario gol de Lamine Yamal (0-1) y continúa como líder de LaLiga con 67 puntos, cuatro más que el escolta Real Madrid.

En un partido muy parejo, durante la primera mitad se generaron pocas situaciones de gol, aunque el dominio del juego y del balón siempre fue para el Barza.

Hansi Flick, pensando en el compromiso de este martes ante Newcastle por la Champions League, guardó a varios de sus habituales titulares y mandó al banco de suplentes a Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri. En el complemento tuvieron minutos y fue el volante español quien ayudó con la victoria.

Luego de un 0-0 en la primera mitad, Yamal tuvo que sacar la varita mágica sobre los 68 minutos para marcar un verdadero golazo. Pedri envió un pase cruzado de izquierda a derecha para Yamal. El habilidoso atacante español se metió al área y con el balón pegado al pie y de un enganche con la zurda la envió al fondo de la red. Pese a la estirada de Unai Simon, el ‘1’ solo la recogió del fondo.

De ahí en adelante los dirigidos por el alemán Hansi Flick contaron con situaciones claras para ampliar el resultado, aunque la respuesta del Bilbao también fue con demasiado susto. El resultado no se movió más y los catalanes siguen mirando a todos desde lo más alto de LaLiga (67 puntos).