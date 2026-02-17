Regatas vs UVIV Ecuador por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley: hora y canal del partido
En el Polideportivo Lucha Fuentes, Regatas y UVIV Ecuador se enfrentan por el grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El equipo peruano buscará un triunfo en su debut.
Regatas vs UVIV Ecuador juegan este miércoles 18 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), por la fecha 1 del grupo C en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión vía Latina. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet en La República, que te llevará el punto a punto y el marcador actualizado de cada set.
El elenco chorrillano busca dejar atrás su temporada irregular a nivel local y alzar el nivel en la competencia internacional. Las celestes incorporaron a la punta Nicole Abreu como refuerzo para afrontar el torneo y esperan mejorar el cuarto puesto que consiguió en sus tres últimas participaciones.
¿A qué hora juega Regatas vs UVIV Ecuador?
De acuerdo con la hora en Perú y Ecuador, el partido entre ambos equipos se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m.
¿Dónde ver Regatas vs UVIV Ecuador?
La transmisión de este compromiso estará a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta) en territorio peruano. Para el extranjero, se podrá ver en la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org).
Grupo de Regatas vs UVIV Ecuador
Estos son los tres clubes que integran el grupo C del certamen.
- Regatas Lima (Perú)
- Sesi SP (Brasil)
- UVIV (Ecuador).
Entradas para Regatas vs UVIV Ecuador
Las entradas para asistir a este cruce están a la venta de forma virtual en la página web Joinnus.
Precio de las entradas para el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: FPV
Últimos partidos de Regatas
Así quedaron los cinco encuentros más recientes disputados por Regatas, todos por la Liga Peruana de Vóley.
- Regatas 3-1 Deportivo Soan | 14.02.26
- Regatas 1-3 Alianza Lima | 11.02.26
- Géminis 3-2 Regatas | 08.02.26
- Universitario 3-0 Regatas | 31.03.26
- Regatas 3-0 Olva Latino | 25.01.26.