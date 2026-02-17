HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Regatas vs UVIV Ecuador por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley: hora y canal del partido

En el Polideportivo Lucha Fuentes, Regatas y UVIV Ecuador se enfrentan por el grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El equipo peruano buscará un triunfo en su debut.

Regatas y UVIV juegan el primer partido del grupo C. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Regatas y UVIV juegan el primer partido del grupo C. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Regatas vs UVIV Ecuador juegan este miércoles 18 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), por la fecha 1 del grupo C en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión vía Latina. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet en La República, que te llevará el punto a punto y el marcador actualizado de cada set.

El elenco chorrillano busca dejar atrás su temporada irregular a nivel local y alzar el nivel en la competencia internacional. Las celestes incorporaron a la punta Nicole Abreu como refuerzo para afrontar el torneo y esperan mejorar el cuarto puesto que consiguió en sus tres últimas participaciones.

PUEDES VER: Tiffany, primera voleibolista transgénero de Brasil, no podrá jugar el Sudamericano de Clubes en Lima

lr.pe

¿A qué hora juega Regatas vs UVIV Ecuador?

De acuerdo con la hora en Perú y Ecuador, el partido entre ambos equipos se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m.

¿Dónde ver Regatas vs UVIV Ecuador?

La transmisión de este compromiso estará a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta) en territorio peruano. Para el extranjero, se podrá ver en la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org).

Grupo de Regatas vs UVIV Ecuador

Estos son los tres clubes que integran el grupo C del certamen.

  • Regatas Lima (Perú)
  • Sesi SP (Brasil)
  • UVIV (Ecuador).

PUEDES VER: Facundo Morando confía en Alianza Lima para el Sudamericano de Clubes de Vóley: 'Tenemos altísimas expectativas'

lr.pe

Entradas para Regatas vs UVIV Ecuador

Las entradas para asistir a este cruce están a la venta de forma virtual en la página web Joinnus.

Precio de las entradas para el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: FPV

Precio de las entradas para el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: FPV

Últimos partidos de Regatas

Así quedaron los cinco encuentros más recientes disputados por Regatas, todos por la Liga Peruana de Vóley.

  • Regatas 3-1 Deportivo Soan | 14.02.26
  • Regatas 1-3 Alianza Lima | 11.02.26
  • Géminis 3-2 Regatas | 08.02.26
  • Universitario 3-0 Regatas | 31.03.26
  • Regatas 3-0 Olva Latino | 25.01.26.
Notas relacionadas
Tiffany, primera voleibolista transgénero de Brasil, no podrá jugar el Sudamericano de Clubes en Lima

Tiffany, primera voleibolista transgénero de Brasil, no podrá jugar el Sudamericano de Clubes en Lima

LEER MÁS
Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

LEER MÁS
Entradas Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026: precios y dónde comprar boletos para partidos de Alianza Lima, Regatas y San Martín

Entradas Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026: precios y dónde comprar boletos para partidos de Alianza Lima, Regatas y San Martín

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid 0-0 Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026 vía ESPN y Disney Plus

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Con solo 14 años ya ingresó a dos universidades y ahora es el postulante más joven de la UNI: “Toca alcanzar más metas”

Deportes

Mónaco vs PSG EN VIVO: juegan HOY por playoffs de la Champions League 2026 vía ESPN 2

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026 vía ESPN y Disney Plus

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

Congresista Edgar Reymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025