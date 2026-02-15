Jairo Vélez incómodo por constantes reclamos de la hinchada de Alianza Lima: “Hay cosas que no las entiendo”

Alianza Lima regresó a la capital luego del empate sin goles ante Alianza Atlético en Trujillo. En medio de las críticas hacia al equipo por los recientes resultados, Jairo Vélez fue uno de los futbolistas que declaró y mostró su descontento con la hinchada del club blanquiazul, tras las críticas hacia al equipo.

El volante fue consultado por los medios acerca de los comentarios del público cuando finalizó el partido y manifestó su incomodidad por la reacción de la hinchada, dejando en claro que sabe de la exigencia que se les pide. "Personalmente, hay cosas que no se entienden. Uno entiende la exigencia, eso siempre está, pero hay cosas que no las entiendo", expresó el futbolista.

Jairo Vélez mostró su incomodidad por constantes reclamos de los hinchas de Alianza Lima

Si bien, el equipo blanquiazul continúa invicto en el campeonato, existe un fastidio por parte de la hinchada por el rendimiento de los jugadores. Los 'íntimos' fueron eliminados en primera fase de Copa Libertadores y muchos lo consideran como un fracaso, por la fuerte inversión realizada a inicios de temporada. Ahora, en la fecha más reciente del campeonato peruano, no consiguieron el resultado esperado, poniendo más tensa a la afición.

Jairo Vélez habló sobre el desempeño mostrado por Alianza Lima, reconociendo que hay fastidio en el plantel por el resultado, pero dejando en claro que el campeonato aún tiene poco de haber iniciado. "Empatar no era la idea. Tenemos un sinsabor porque era un partido que teníamos que ganar, tuvimos chances. Seguimos con la misma mentalidad, esto todavía es muy largo, es la tercera fecha del torneo", declaró para los medios.

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Alianza Lima afrontará la fecha 4 de la Liga 1 2026 ante Sport Boys. Este encuentro se realizará en el estadio Alejandro Villanueva, donde buscarán seguir sumando como locales.