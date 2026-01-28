Partidos de hoy, 29 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 29 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Europa League) y Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia) por las señales de canales como ESPN, o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En la Europa League, destacan los encuentros de Aston Villa ante Salzburgo y Real Betis contra Feyenoord. En Argentina, se enfrentarán Belgrano vs Tigre, siendo uno de los cotejos más atractivos del día. Otro partido interesante será el que protagonicen Botafogo ante Cruzeiro por el Brasileirao.

Partidos de la Europa League HOY

Aston Villa vs Salzburgo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Basilea vs Plzen

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Celtic vs Utrecht

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Estrella Roja vs Celta de Vigo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

FCSB vs Fenerbahce

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

G.A. Eagles vs SC Braga

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Genk vs Malmo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Newcastle vs PSV

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Lille vs Friburgo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Ludogorets vs Niza

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Lyon vs PAOK

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Maccabi Tel Aviv vs Bologna

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Midtjylland vs Dinamo Zagreb

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Nottingham Forest vs Ferencvaros

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Oporto vs Rangers

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Panathinaikos vs Roma

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Real Betis vs Feyenoord

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Sturm Graz vs Brann

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Stuttgart vs Young Boys

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos del Torneo Apertura de Argentina HOY

Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN Premium

Belgrano vs Tigre

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN Premium

Lanús vs Unión Santa Fe

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN Premium

Estudiantes Rio Cuarto vs Argentinos Jrs

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN Premium

Sarmiento vs Banfield

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN Premium

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Mirassol vs Vasco

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Botafogo vs Cruzeiro

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Apertura de Colombia HOY