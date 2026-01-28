HOYSuscripcion LR Focus

Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, es trasladado a la Dircote
Deportes

Partidos de hoy, 29 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Europa League, Torneo Argentino, Brasileirao y otras ligas del continente.

Porto y Aston Villa juegan este jueves 29 de enero por la Europa League. Foto: Composición LR
Porto y Aston Villa juegan este jueves 29 de enero por la Europa League. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 29 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Europa League) y Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia) por las señales de canales como ESPN, o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En la Europa League, destacan los encuentros de Aston Villa ante Salzburgo y Real Betis contra Feyenoord. En Argentina, se enfrentarán Belgrano vs Tigre, siendo uno de los cotejos más atractivos del día. Otro partido interesante será el que protagonicen Botafogo ante Cruzeiro por el Brasileirao.

lr.pe

Partidos de la Europa League HOY

  • Aston Villa vs Salzburgo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Basilea vs Plzen
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Celtic vs Utrecht
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Estrella Roja vs Celta de Vigo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • FCSB vs Fenerbahce
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • G.A. Eagles vs SC Braga
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Genk vs Malmo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Newcastle vs PSV
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Lille vs Friburgo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Ludogorets vs Niza
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Lyon vs PAOK
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Maccabi Tel Aviv vs Bologna
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Midtjylland vs Dinamo Zagreb
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Nottingham Forest vs Ferencvaros
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Oporto vs Rangers
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Panathinaikos vs Roma
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Real Betis vs Feyenoord
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Sturm Graz vs Brann
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Stuttgart vs Young Boys
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos del Torneo Apertura de Argentina HOY

  • Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Belgrano vs Tigre
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Lanús vs Unión Santa Fe
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Estudiantes Rio Cuarto vs Argentinos Jrs
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Sarmiento vs Banfield
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN Premium

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Mirassol vs Vasco
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Botafogo vs Cruzeiro
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Apertura de Colombia HOY

  • Águilas Doradas vs Deportivo Cali
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: RCN
  • Jaguares de Córdoba vs Inter Bogotá
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: RCN
  • América de Cali vs Once Caldas
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: RCN
