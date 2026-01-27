HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero: ¿a qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League, Brasileirao y Primera A?

Este miércoles 28 de enero, la acción futbolística será intensa con la última fecha de la Champions League y partidos de Brasileirao y Primera A de Colombia.

Partidos de HOY miércoles 28. Foto: composición LR/ Instagram/X
Partidos de HOY miércoles 28. Foto: composición LR/ Instagram/X

Para este miércoles 28 de enero habrá compromisos muy interesantes que no podrás perder, desde la última fecha de la Champions League hasta Sudamérica, con el Brasileirao y la Primera A de Colombia. Muchos de estos encuentros se podrán seguir por ESPN y DSports, y además, vía streaming, serán transmitidos por Disney Plus.

Sin duda, uno de los partidos más esperados será el de Barcelona contra FC Copenhague, donde milita el peruano Marcos López, quien, de conseguir un resultado positivo, tendrá opciones de clasificar a la siguiente fase de esta competición europea.

Partidos de hoy, Champions League

  • Arsenal vs Kairat Almaty
    Hora: 3:00 p.m.
    Canal: Disney / ESPN
  • Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Barcelona vs Copenhague
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Benfica vs Real Madrid
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Borussia Dortmund vs Inter
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Liverpool vs Qarabag
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Manchester City vs Galatasaray
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Mónaco vs Juventus
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Nápoles vs Chelsea
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • PSG vs Newcastle
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • PSV vs Bayern Múnich
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN
  • Royale Union SG vs Atalanta
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney / ESPN

Partidos de hoy, Brasileirao

  • Atlético Mineiro vs Palmeiras
    Hora: 5:00 p.m.
    Canal: Fanatiz International / SporTV / Premiere / Globoplay
  • Fluminense vs Grêmio
  • Hora: 5:30 p.m.
  • Canal: Fanatiz International / Premiere / Globoplay
  • Corinthians vs Bahia
     Hora: 6:00 p.m.
    Canal: Fanatiz International / SporTV / Premiere / Globoplay
  • São Paulo vs Flamengo
     Hora: 7:30 p.m.
    Canal: Fanatiz International / Globo / Premiere / Globoplay

Partidos de hoy, Primera A

  • Santa Fe vs Deportivo Pereira
  • Hora: 6:30 p.m.
  • Canal: Fanatiz International / Win+ Futbol / Win Play
  • Deportivo Pasto vs Millonarios
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Canal: Fanatiz International / Win+ Futbol
