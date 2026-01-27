Partidos de hoy, miércoles 28 de enero: ¿a qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League, Brasileirao y Primera A?

Para este miércoles 28 de enero habrá compromisos muy interesantes que no podrás perder, desde la última fecha de la Champions League hasta Sudamérica, con el Brasileirao y la Primera A de Colombia. Muchos de estos encuentros se podrán seguir por ESPN y DSports, y además, vía streaming, serán transmitidos por Disney Plus.

Sin duda, uno de los partidos más esperados será el de Barcelona contra FC Copenhague, donde milita el peruano Marcos López, quien, de conseguir un resultado positivo, tendrá opciones de clasificar a la siguiente fase de esta competición europea.

Partidos de hoy, Champions League

Arsenal vs Kairat Almaty

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Barcelona vs Copenhague

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Benfica vs Real Madrid

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Borussia Dortmund vs Inter

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Liverpool vs Qarabag

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Manchester City vs Galatasaray

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Mónaco vs Juventus

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Nápoles vs Chelsea

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

PSG vs Newcastle

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

PSV vs Bayern Múnich

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Royale Union SG vs Atalanta

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Disney / ESPN

Partidos de hoy, Brasileirao

Atlético Mineiro vs Palmeiras

Hora: 5:00 p.m.

Canal: Fanatiz International / SporTV / Premiere / Globoplay

Fluminense vs Grêmio

Hora: 5:30 p.m.

Canal: Fanatiz International / Premiere / Globoplay

Corinthians vs Bahia

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Fanatiz International / SporTV / Premiere / Globoplay

São Paulo vs Flamengo

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Fanatiz International / Globo / Premiere / Globoplay

Partidos de hoy, Primera A

Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Fanatiz International / Win+ Futbol / Win Play