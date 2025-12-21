HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Javier Rabanal deja emotivo mensaje para Independiente tras su inminente llegada a Universitario: “Hoy toca despedirse”

Vía Instagram, el entrenador español se despidió de Independiente del Valle, donde no dudó en destacar su trayectoria dentro del club, además de agradecer a quienes lo apoyaron durante su estadía.

Javier Rabanal despidió de Independiente del Valle. Foto: composición LR/Javier Rabanal vía X
Cada vez falta menos para que Javier Rabanal sea oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes para la próxima temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, hace unas horas el español se despidió de Independiente del Valle a través de redes sociales, club en el que estuvo desde 2024.

En su publicación en Instagram, el DT dedicó palabras emotivas al club con el que se consagró campeón, resaltando el trabajo realizado durante su temporada y agradeciendo a las personas que lo apoyaron de principio a fin durante su estadía en el conjunto ecuatoriano. Tras estas palabras, los hinchas de la ‘U’ no dudaron en comenzar a darle la bienvenida al club.

Javier Rabanal deja emotivo mensaje para Independiente del Valle

Mensaje de despedida de Javier Rabanal. Foto: IG

En su mensaje, Rabanal recordó cuando empezó en Independiente Juniors, equipo que milita en la Serie B del fútbol ecuatoriano, hasta lograr ascender al primer equipo.

"Hoy toca despedirse del lugar en el que he desarrollado mi labor en las últimas temporadas. Llegué en Enero de 2024 al Valle de los Sueños gracias a Andoni Bombín y Arkaitz Mota para dirigir a Independiente Juniors y encontré un grupo que nos hizo disfrutar a todos en una categoría muy difícil como lo es la Serie B dejando para la historia aquel partido de Copa Ecuador precisamente contra el rival con el que hoy cerramos el círculo. La confianza en el trabajo realizado que mostró la Dirigencia, encabezada en el día a día por Andoni y Santiago Morales, desencadenó en el cambio de categoría para el 2025. En esta temporada nos hemos proclamado Campeones de la Serie A por segunda vez en la historia, sumando así un trofeo a un club que este año se ha quedado a un solo título de ganar todas las categorías masculinas y femeninas del país como bien ilustra la foto", fueron parte de las palabras de Rabanal.

¿Cuándo será oficializado Javier Rabanal como entrenador de Universitario?

Cabe señalar que, en ediciones anteriores del programa L1 Max, el periodista Gustavo Peralta soltó la información de que en los próximos días Rabanal sería oficializado por el conjunto crema.

"Javier Rabanal está próximo a ser oficializado como técnico de Universitario. Es el elegido, solo falta un detalle mínimo. El español Rabanal, que viene de ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle, será el técnico de la ‘U’. La elección fue establecida por la administración deportiva y la gestión de Franco Velazco. Se había dicho que Álvaro Barco y Velazco tenían posturas diferentes al respecto; sin embargo, desde hace mucho tiempo ambos están alineados en el plan B por si surgía algún inconveniente con Jorge Fossati, y estaban claros en que el español cumplía con los estándares que consideraban necesarios para ayudar al club de cara a lo que viene", fueron las palabras de Gustavo Peralta.

