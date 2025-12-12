El FC Barcelona sale a ampliar su ventaja en LaLiga española ante el Osasuna en el Camp Nou

En tienda del FC Barcelona todo es alegría. Vienen de vencer al Eintracht Frankfurt por la Champions League (2-1) y son únicos líderes de LaLiga con 40 puntos, sacándole cuatro de diferencias al escolta Real Madrid. Hoy esa ventaja puede ampliarse si es que suman de a tres en el Camp Nou ante el Osasuna (12:30 p.m.).

Hoy el técnico Hansi Flick hará algunas modificaciones en ataque en referencia a su último compromiso por Champions. En ataque Ferrán Torres será el ‘9’ en reemplazo de Robert Lewandowski. Los extremos seguirán siendo Lamine Yamal y Raphinha. Marcus Rashford también volverá al once y estará un poco más atrás. Al inglés lo acompañarán Eric García y Pedri. En defensa no habrá mayor modificación ya que Joan García seguirá siendo el ‘1’ y su línea estará conformada por Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsi y Alejandro Balde.

“En LaLiga cada partido es difícil si no juegas al 100 por ciento. Nos hemos preparado bien, no importa quién sea el rival. Estamos centrados en preparar a los jugadores para lo que necesitamos y luchar por los tres puntos”, declaró en la previa el estratega alemán, quien además explicó por qué Lewandowski esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

“Lo de Ferran y Lewandowski es bueno para el equipo. Lo que he visto en las últimas cuatro semanas me ha encantado. Ferran está a gran nivel”, añadió el técnico, quien no podrá contar para hoy con Gavi y Dani Olmo por lesión y Ronald Araujo por motivos personales.