Deportes

El FC Barcelona sale a ampliar su ventaja en LaLiga española ante el Osasuna en el Camp Nou

Hansi Flick hará algunas variaciones en el ataque y mandará a Ferran Torres por Robert Lewandowski. Lamine Yamal y Raphina serán los extremos.

Rashfurd y Yamal hoy serán titulares.
En tienda del FC Barcelona todo es alegría. Vienen de vencer al Eintracht Frankfurt por la Champions League (2-1) y son únicos líderes de LaLiga con 40 puntos, sacándole cuatro de diferencias al escolta Real Madrid. Hoy esa ventaja puede ampliarse si es que suman de a tres en el Camp Nou ante el Osasuna (12:30 p.m.).

Hoy el técnico Hansi Flick hará algunas modificaciones en ataque en referencia a su último compromiso por Champions. En ataque Ferrán Torres será el ‘9’ en reemplazo de Robert Lewandowski. Los extremos seguirán siendo Lamine Yamal y Raphinha. Marcus Rashford también volverá al once y estará un poco más atrás. Al inglés lo acompañarán Eric García y Pedri. En defensa no habrá mayor modificación ya que Joan García seguirá siendo el ‘1’ y su línea estará conformada por Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsi y Alejandro Balde.

“En LaLiga cada partido es difícil si no juegas al 100 por ciento. Nos hemos preparado bien, no importa quién sea el rival. Estamos centrados en preparar a los jugadores para lo que necesitamos y luchar por los tres puntos”, declaró en la previa el estratega alemán, quien además explicó por qué Lewandowski esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

“Lo de Ferran y Lewandowski es bueno para el equipo. Lo que he visto en las últimas cuatro semanas me ha encantado. Ferran está a gran nivel”, añadió el técnico, quien no podrá contar para hoy con Gavi y Dani Olmo por lesión y Ronald Araujo por motivos personales.

