Alineaciones confirmadas Barcelona contra Osasuna por LaLiga EA Sports: el posible once que usará Hansi Flick para defender el liderato

El FC Barcelona se enfrenta a Osasuna en el Camp Nou en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, buscando defender su liderato ante la presión del Real Madrid.

Barcelona recibirá la visita de Osasuna por la jornada 16 de LaLiga EA. Foto: composición LR/Ante Budimir/Lamine Yamal
El FC Barcelona recibirá la visita de Osasuna en el Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Este partido es importante para los blaugranas, ya que deberán defender su liderato, que se encuentra a solo cuatro puntos del Real Madrid, equipo que viene de caer frente al Manchester City en la Champions League.

En este contexto, los dirigidos por el alemán Hansi Flick, quienes acumulan una racha de seis victorias, buscan sacar ventaja sobre su máximo rival. Barcelona llega a este partido tras vencer 5-3 al Betis como visitante, mientras que Osasuna ganó 2-0 al Levante como local.

lr.pe

Posibles alineaciones de Barcelona y Osasuna

Para este encuentro, el Barcelona saldría con un mismo esquema que ha venido probando, aunque una de las principales novedades sería la inclusión de Bardghji quien ha venido demostrando un gran nivel.

  • FC Barcelona: Garcia, Koundé, Cubarsi, Martín, Balde, Bardghji, García, Pedri, Lamine Yamal, Ferran, Rapinha
  • Osasuna: Herrera, Herrando, Catena, Boyomo, Bretones, Moncayola, Torró, Arguibide,Muñoz, Budimir, Oroz

Bajas confirmadas del Barcelona y Osasuna

Para este encuentro, ambos conjuntos cuentan con jugadores que no estarán disponibles. En el conjunto catalán se encuentran Gavi, quien mantiene una lesión en la rodilla, y Dani Olmo, con una lesión en el hombro. Asimismo, es posible que no esté Ronald Araújo por motivos personales.

Por su parte, 'Los Rojillos' perderán a su delantero Iker Benito, debido a una lesión en la rodilla, y a Juan Cruz por una enfermedad.

¿Cuándo juega Barcelona contra Osasuna?

El encuentro se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre desde las 12.30 p.m. hora peruana en el mítico estadio Camp Nou, que cuenta con una capacidad para 99.354 espectadores.

