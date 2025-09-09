Jean Ferrari tendrá un rol clave en la definición del nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/Universitario

La selección peruana se enfrenta a Paraguay con la consigna de cerrar de la mejor manera su participación en las Eliminatorias 2026. Sin chances de disputar a la próxima Copa del Mundo, la Bicolor ya piensa en lo que será el siguiente proceso clasificatorio y uno de los temas que vienen priorizando desde la Videna es la designación del nuevo entrenador.

En medio de este panorama, se pudo conocer que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, tiene viajará al extranjero para entrevistarse con algunos candidatos al banquillo de la Bicolor.

Jean Ferrari busca en el extranjero al nuevo entrenador de la selección peruana

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Ferrari ya tiene definido el perfil de entrenador que busca para la selección peruana con miras a las Eliminatorias 2030. Asimismo, precisó cuándo empezaría a trabajar en la Videna.

"Tengo entendido que Jean Ferrari, en los próximos días o semanas, viajará al extranjero para entrevistar opciones, que ya tiene pactadas. El técnico puede ser contratado en cualquier momento del año, pero va a iniciar funciones en enero del 2026", mencionó en el programa 'Hablemos de MAX'.

"La idea es que sea un técnico con espalda, peso, manejo de grupo, que conozca lo que significa la idiosincrasia del fútbol peruano: los problemas, lo positivo, lo malo. Que tenga un peso importante en el vestuario para que haga poco con mucho o encuentre posibilidades de potenciar jugadores (...)", agregó.

¿Óscar Ibáñez seguirá en la selección peruana?

Según indicó el diario Líbero, el exadministrador de Universitario no se encuentra conforme con el trabajo que realizó Óscar Ibáñez en estos últimos 7 meses y no se le ratificaría en el cargo con miras a los restantes amistosos del 2025.

"Jean Ferrari considera que el trabajo del recordado exarquero no tiene el sustento suficiente como para ratificarlo de cara a los amistosos que restan este año", señalaron.