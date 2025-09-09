HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Deportes

Jean Ferrari viajará al extranjero en su búsqueda del nuevo DT de Perú: el perfil de entrenador que espera y cuándo empezaría

Con el final de las Eliminatorias, el director general de fútbol de la FPF dejará el país para entrevistar con algunos candidatos al banquillo de la selección peruana.

Jean Ferrari tendrá un rol clave en la definición del nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/Universitario
Jean Ferrari tendrá un rol clave en la definición del nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composición LR/Universitario

La selección peruana se enfrenta a Paraguay con la consigna de cerrar de la mejor manera su participación en las Eliminatorias 2026. Sin chances de disputar a la próxima Copa del Mundo, la Bicolor ya piensa en lo que será el siguiente proceso clasificatorio y uno de los temas que vienen priorizando desde la Videna es la designación del nuevo entrenador.

En medio de este panorama, se pudo conocer que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, tiene viajará al extranjero para entrevistarse con algunos candidatos al banquillo de la Bicolor.

PUEDES VER: Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: 'Me dicen que ya han conversado'

lr.pe

Jean Ferrari busca en el extranjero al nuevo entrenador de la selección peruana

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Ferrari ya tiene definido el perfil de entrenador que busca para la selección peruana con miras a las Eliminatorias 2030. Asimismo, precisó cuándo empezaría a trabajar en la Videna.

"Tengo entendido que Jean Ferrari, en los próximos días o semanas, viajará al extranjero para entrevistar opciones, que ya tiene pactadas. El técnico puede ser contratado en cualquier momento del año, pero va a iniciar funciones en enero del 2026", mencionó en el programa 'Hablemos de MAX'.

"La idea es que sea un técnico con espalda, peso, manejo de grupo, que conozca lo que significa la idiosincrasia del fútbol peruano: los problemas, lo positivo, lo malo. Que tenga un peso importante en el vestuario para que haga poco con mucho o encuentre posibilidades de potenciar jugadores (...)", agregó.

PUEDES VER: André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: 'Perdí un hu*** de plata'

lr.pe

¿Óscar Ibáñez seguirá en la selección peruana?

Según indicó el diario Líbero, el exadministrador de Universitario no se encuentra conforme con el trabajo que realizó Óscar Ibáñez en estos últimos 7 meses y no se le ratificaría en el cargo con miras a los restantes amistosos del 2025.

"Jean Ferrari considera que el trabajo del recordado exarquero no tiene el sustento suficiente como para ratificarlo de cara a los amistosos que restan este año", señalaron.

Notas relacionadas
Diego Penny respaldó a Óscar Ibáñez y aseguró que en la FPF han jugado con él: "Lo que pasó fue una vergüenza"

Diego Penny respaldó a Óscar Ibáñez y aseguró que en la FPF han jugado con él: "Lo que pasó fue una vergüenza"

LEER MÁS
Diego Rebagliati apunta que Manuel Barreto sería DT interino de la selección peruana: "Es la persona de confianza de Jean Ferrari"

Diego Rebagliati apunta que Manuel Barreto sería DT interino de la selección peruana: "Es la persona de confianza de Jean Ferrari"

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ver Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY por las eliminatorias al Mundial 2026: alineación confirmada del Scratch

Ver Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY por las eliminatorias al Mundial 2026: alineación confirmada del Scratch

LEER MÁS
Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Perú vs Paraguay EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: alineaciones confirmadas por la última fecha

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: alineaciones confirmadas por la última fecha

LEER MÁS
¡Sin Andy Polo y Alessandro Burlamaqui! Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista a 4 jugadores en Perú para duelo con Paraguay por eliminatorias

¡Sin Andy Polo y Alessandro Burlamaqui! Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista a 4 jugadores en Perú para duelo con Paraguay por eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Deportes

Chile vs Uruguay EN VIVO por el cierre de las Eliminatorias 2026: ¿Dónde y en qué canales puedes ver el partido?

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota