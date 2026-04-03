Barcelona buscará seguir en lo más alto de LaLiga española en su visita al Atlético Madrid

El italiano Matteo Ruggeri marcando a Lamine Yamal por la Copa del Rey en marzo pasado. | AFP

El italiano Matteo Ruggeri marcando a Lamine Yamal por la Copa del Rey en marzo pasado. | AFP

Luego de disfrutar el repechaje mundialista y amistosos de las diferentes selecciones, vuelve la acción en las ligas más importantes de Europa. En España se jugarán más que tres puntos el Atlético Madrid ante el líder FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano (2:00 p.m.).

El equipo dirigido por Hansi Flick, con 73 puntos, quiere seguir manteniendo su ventaja de cuatro unidades sobre el escolta Real Madrid (69), y que más temprano tendrá acción en su visita al Mallorca en el campo del Son Moix (9:15 a.m.).

El técnico culé está obligado a introducir un cambio en su formación debido a la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha de Raphinha en el encuentro que tuvo Brasil ante Francia el pasado jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Massachusetts, como previa al Mundial Norteamérica 2026.

El inglés Marcus Rashford es el principal candidato a ocupar el extremo izquierdo, pero Ferrán Torres es otra de las opciones que maneja el alemán.

De ahí en más el equipo sería el siguiente: Joan García en el arco; la línea defensiva conformada por Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo; en la zona medular se perfilan Pedri junto a Marc Bernal, para dejar más adelantado a Fermín López; en ofensiva estarán Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres.

Por su parte, el elenco “Colchonero” vuelve a enfrentarse a un elenco catalán el cual dejó en el camino en la Copa del Rey y coincidentemente volverán a enfrentarse este miércoles 8 de abril por los cuartos de final ida de la Champions League.