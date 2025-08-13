HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario recibe a Palmeiras en un Monumental lleno por los octavos de final ida de la Copa Libertadores

Cremas buscarán aprovechar la crisis de los brasileños y llegar con tranquilidad al partido de vuelta de la próxima semana en Sao Paulo.

Alex Valera comandará el ataque crema
Alex Valera comandará el ataque crema | X Universitario

“Y dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión”. Hoy el hincha de Universitario de Deportes tiene una cita con su primer amor (7:30 p.m.). Palmeiras de Brasil es el rival a vencer y los 185 millones de dólares que vale la plantilla no asusta a los más de 60.000 hinchas que dirán presente en el estadio Monumental y dejarán la garganta para ayudar a su equipo en conseguir un resultado que los lleve con tranquilidad al partido de vuelta por los octavos de final de la próxima semana.

El técnico Jorge Fossati tiene en mente salir con: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, William Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, César Inga, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; y Edison Flores con Alex Valera. Además, debe aprovechar la crisis que viene atravesando el ‘Verdao’.

Hace unos días su hinchada reclamó la falta de buenos resultados al técnico Abel Ferreira, que para hoy no contará con: Bruno Fuchs (inflamación en el muslo izquierdo), Paulinho (operado de pierna), Raphael Veiga (dolor púbico), Bruno Rodrigues y Marcos Rocha (decisión técnica).

