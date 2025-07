Perú vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el repechaje para los puestos 17 al 24 del Mundial de Vóley Sub 19?

Perú quedó en el último lugar del Grupo C. Foto: composición LR

Perú vs Canadá EN VIVO Y EN DIRECTO por el repechaje del Mundial de Vóley Sub 19. El encuentro se jugará este martes 8 de julio en el Dvorana Gradski vrt, en Croacia, en un horario aún por confirmar. Los canales que transmitirán este partido serán Latina TV y América TV en señal abierta en todo el territorio peruano. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

La selección peruana no pudo clasificar a los octavos de final del Mundial de Vóley sub 19 2025 tras perder los 5 partidos que jugó (ante Turquía, Estados Unidos, España, Polonia y Bulgaria) y quedar en la última posición del Grupo C. Ahora, las dirigidas por Martín Escudero se enfrentarán a Canadá para definir en qué puesto quedarán del 17 al 24.

¿A qué hora juega Perú vs Canadá?

El horario para este partido entre Perú vs Canadá por el repechaje del Mundial de Vóley sub 19 aún está por confirmarse.

¿En qué canal ver Perú vs Canadá?

En territorio nacional, el Perú vs Canadá por el repechaje para los puestos del 17 al 24 del Mundial de Vóley sub-19 se podrá ver de manera gratuita en señal abierta a través de Latina TV (2 y 702 HD) y América TV (4 y 704 HD).

¿Cómo le fue a Perú en el Mundial de Vóley sub 19 2025?

La Bicolor no ganó ninguno de los 5 partidos que disputó y no pudo acceder a los octavos de final.

Turquía 3-0 Perú

Estados Unidos 3-0 Perú

Perú 3-1 España

Polonia 3-0 Perú

Bulgaria 0-3 Perú.

¿Cuáles son los partidos por el repechaje del Mundial de Vóley sub 19 2025?

Son 8 los equipos que lucharán por quedar mejor ubicados tras no poder clasificar a los octavos del certamen.

Canadá vs Perú

Puerto Rico vs Túnez

España vs Egipto

Chile vs República Dominicana.

¿Qué selecciones clasificaron a los octavos de final del Mundial de Vóley sub 19 2025?

Croacia

Alemania

México

Tailandia

Brasil

China Taipei

Serbia

Argentina

Polonia

Bulgaria

Estados Unidos

Turquía

Italia

China

Japón

Bélgica

Convocadas de Perú para el Mundial de Vóley sub 19

Conoce a las 25 jugadoras elegidas por Martín Escudero para representar a Perú en este torneo.