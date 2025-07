Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha de la Copa América de Vóley 2025?

Perú se enfrenta a Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 de la Copa América de Vóley 2025. El partido entre peruanas y venezolanas se llevará a cabo en el Ginásio Poliesportivo Divino Braga de Minas Gerais (Brasil), a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina Televisión. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y con el punto de cada uno de los sets.

El equipo de Antonio Rizzola empezó su camino en el CSV 2025 perdiendo ante Argentina por 3-0. Sin embargo, en el segundo y tercer compromiso, las 'Matadoras' no tuvieron piedad y derrotaron a Brasil y Chile. Sumaron 6 puntos y sueñan con el título al final del torneo internacional.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela?

El encuentro entre Perú vs Venezuela por la fecha 4 de la Copa América de Vóley Femenina 2025 empezará a las 11.00 a.m. (hora peruana). Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Ecuador: 11.00 a.m.

Colombia: 11.00 a.m.

Bolivia: 12.00 p.m.

Venezuela: 12.00 p.m.

Chile: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p.m.

Uruguay: 1.00 p.m.

Paraguay: 1.00 p.m.

México: 10.00 a.m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por la Copa América de Vóley Femenina?

El choque de Perú frente a Venezuela será transmitido en vivo por televisión a través de Latina (canales 2 y 702 HD). Además, podrá verse vía streaming en el sitio web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y en el canal de YouTube de O TEMPO Sports.

Fixture de Perú en la Copa América de Vóley Femenina

Estos son los resultados y próximos partidos de Perú en la Copa América de Vóley Femenina 2025.

Perú 0-3 Argentina

Perú 3-1 Brasil

Perú 3-0 Chile

Perú vs. Venezuela | 11:00 a.m. | sábado 5 de julio.

Convocadas de Perú para la Copa América de Vóley 2025

Estas son las jugadoras escogidas por Antonio Rizola, para representar a Perú en la Copa América de Vóley Femenina.