Después de mucho tiempo, Guillermo Viscarra no fue titular en la selección boliviana. El entrenador Óscar Villegas decidió que el arquero de Alianza Lima sea suplente en el triunfo ante Chile por una nueva jornada de las Eliminatoria Sudamericanas 2026. Esta decisión generó cierto asombro debido a que el portero venía siendo titular indiscutible en su esquema. Para este cotejo, Carlos Lampe fue el encargado de pararse bajo los tres palos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En conferencia de prensa, Villegas fue consultado por la suplencia de Viscarra y respondió que fue una decisión complicada, pero que responde a una intención de protegerlo tras el blooper que había cometido ante Venezuela en la derrota de la Verde por la jornada 15, ya que no quería que fuera pifiado y eso, a la vez, influya en sus compañeros.

Técnico de Bolivia habló sobre Guillermo Viscarra tras no ser titular

El estratega de 55 años volvió a respaldar al arquero íntimo y aseguró que con él han ganado varios encuentros. Asimismo, contó que, pese a que se encontraba en óptimas condiciones, decidió que mejor no arranque en el once inicial.

"Fue una decisión muy difícil tengo que decirles, nosotros hemos ganado muchos partidos con ‘Billy’, que es un grandísimo arquero. También conozco nuestra idiosincrasia y no quería que nuestros jugadores, aunque Viscarra estaba preparado mental y físicamente para ser parte de este partido, (...) pero he tenido la impresión, la sensación de que podría también afectarle a algunos jugadores que están en cancha, que son jóvenes, que por ahí ‘Billy’ recibía un balón y sea muy silbado, sea abucheado y he tratado de cuidar un poco eso", declaró.

Además, remarcó la capacidad que un técnico debe tener para la toma de decisiones y señaló que el cambio salió bien. "Uno tiene la tranquilidad de poder elegir a un partido como este al que mejor considere. Mi trabajo es tomar decisiones, a veces son muy duras, duelen al corazón pero había que tomarla y afortunadamente salió muy bien", sentenció.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Con el triunfo ante la Roja, Bolivia se ubicó en la novena posición con 17 puntos, aún con chances de poder clasificar al Mundial 2026.