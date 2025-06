Groenlandia es conocida en el mundo por ser una enorme isla situada al noreste de Canadá y principal referente geográfico dentro del círculo polar ártico. Territorio autónomo del Reino de Dinamarca desde el 1 de mayo de 1979, en los últimos años ha ido creciendo en su población el deseo de obtener la independencia plena y convertirse en una nación soberana. Aunque pocos lo saben, cuenta con una selección de fútbol y jugó su primer partido internacional el 2 de julio de 1980 ante Islas Feroe. Pese a las dificultades fisiográficas que no permiten la práctica fluida de este deporte ni una infraestructura moderna, desde finales de la década de los 90 busca afiliarse a una confederación organizada.

Es así que la isla ártica tenía dos opciones para concretar este propósito: la UEFA, al ser política y culturalmente cercano a Dinamarca, o la Concacaf, por su pertenencia geográfica al continente americano. Tras elegir la segunda y después de varios meses de espera, la entidad futbolística tomó una decisión al respecto. Conoce AQUÍ cuál fue su respuesta.

La Concacaf no aceptó el ingreso de Groenlandia como nuevo miembro

Mediante un comunicado dado a conocer el lunes 9 de junio, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rechazó la solicitud de Groenlandia para convertirse en integrante pleno. Así lo reveló el presidente de la Asociación de Fútbol de Groenlandia (KAK), Kenneth Kleist. "Hemos recibido una breve misiva del secretario general Philippe Moggio rechazando nuestra demanda de unirnos a la Concacaf como 42º miembro" de la confederación, escribió en la cuenta de Facebook de la organización.

La decisión, sin mayores detalles, fue adoptada en un congreso extraordinario llevado a cabo por la Concacaf en Miami y, ahora, la KAK se tomará un tiempo para analizar la situación, por lo que no insistirá a corto plazo en su demanda. "Queremos dejar claro que este no es un triunfo para la democracia en el fútbol, no hace el fútbol accesible a todos a nivel global y muestra que las pequeñas naciones afrontan retos muy grandes para poder competir bajo su propia bandera", afirmó Kleist. Con esta resolución, Groenlandia seguirá sin poder competir por llegar a la Copa Mundial de Fútbol.

Fundada en 1971, la KAK expuso en agosto de 2022 sus intenciones ante la FIFA de unirse a la Concacaf, algo que fue formalizado en mayo de 2024 con la entrega de la solicitud a dicha confederación, cuyo estatus no exige que sus miembros sean estados con asiento propio en la ONU. El pedido contaba con el respaldo de la Unión Danesa de Fútbol (DBU).

Cabe precisar que en 1998 Groenlandia había dado el primer paso hacia la búsqueda de reconocimiento internacional futbolístico al solicitar su adhesión a la UEFA. No obstante, fue rechazada finalmente en 2006, cuando la institución europea canceló las aplicaciones para países constituyentes (como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte lo son del Reino Unido, por ejemplo).

Como principal argumento para sumarse a la Concacaf, Groenlandia se sustentó en la situación de las Islas Feroe, otro territorio autónomo de Dinamarca. El Landsliðið, a diferencia de los Polar-Bamserne (Osos Polares), sí participa en competencias internacionales de selecciones, ya que fue aceptado como miembro de la FIFA en 1988 y de la UEFA en 1990; es decir, varios años antes de que este último organismo modificara su reglamento para no incorporar a naciones sin Estado propio.