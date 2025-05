Un punto de quiebre en el bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley fue el cambio de entrenador en plena competición. Tal como lo reconocieron varias integrantes del plantel blanquiazul, la llegada de Facundo Morando, quien reemplazó al brasileño Paulo Milagres, fue determinante para la motivación del equipo.

Luego de finalizar la temporada, la joven Fabiana Távara se pronunció sobre este suceso y sorprendió con sus revelaciones, en la que señaló que Milagros tuvo un trato hiriente con sus palabras.

Fabiana Távara revela el duro momento que vivieron con Paulo Milagres

En una reciente entrevista, Távara, quien decidió dejar Alianza Lima para dedicarse a sus estudios en Estados Unidos, señaló que sus compañeras perdieron la confianza durante el ciclo del brasileño Paulo Milagres.

"Cada chica es un mundo diferente. La manera del profesor, al tratar de llegar a nosotras, era igual para todas porque no era tan carismático como lo es Facundo ahora. Entonces, sus actitudes y sus palabras a veces eran hirientes y nos hizo perder la confianza a todas", manifestó en diálogo con La Cátedra Deportes.

"En mi caso, es un 50-50. La pasé mal con el profesor, pero me enseñó bastante. Clarivett justo me dijo que 'Paulo fue tu Natalia Málaga'. Yo nunca entrené con Natalia Málaga, pero sé cuál es su carácter. Paulo era similar... Fuera de todos los malos ratos que pasamos, la verdad que le agradezco porque me enseñó un montón y me ayudó a formar mi carácter", agregó.

¿Por qué Alianza Lima cambió de técnico en plena Liga Peruana de Vóley?

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, mencionó los motivos que la llevaron a decidir cambiar de entrenador y sacar Paulo Milagres de su cargo.

"Ha habido bastantes errores este año. El entrenador primero, las contrataciones que se hicieron al inicio, pero cuando viene el técnico yo no contrato porque se le da la gana a Cenaida. Yo le pregunto al entrenador, '¿esto es lo que quieres?', está bien, entonces traje lo que él me pidio y cuando lo veo... 'Profe'..., me dijo 'creo que subestimé el campeonato peruano. Entonces le dije que esto no va y a buscar como solucionar en el camino", empezó declarando en el programa de YouTube 'aquiTVO'.

"No es fácil, pero vienes de perder con los rivales directos, con San Martín, con Regatas, con la 'U' que ya nos había ganado una vez, entonces sentí que la cosa iba mal. Yo dije así como voy, no voy a ganar y la tomo ahorita o no la tomo. 'Profe', no va más. Me dijo 'no, pero qué', no y tomé la decisión. Como dije, la tomé y mis jefes se enteraron por los periódicos y me dijeron '¿qué has hecho?', Bueno, tomé la decisión y por qué, no nos has dicho nada, ustedes de vóley no saben así que les voy a comunicar, confíen en lo que estoy haciendo", concluyó.