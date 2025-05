André Carrillo revela disculpas a Jorge Fossati por inesperado incidente en la selección peruana: "Teníamos buena relación”

El atacante peruano, André Carrillo, quien en la actualidad se encuentra en un momento diferente a hace algunos meses, goza de un papel destacado en el Corinthians y todo indica que será convocado para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ante Ecuador y Colombia.

En esta conversación con el exfutbolista Luis Guadalupe, aprovechó para disculparse por su rendimiento deficiente con la selección peruana, un factor que, según su opinión, contribuyó a la salida del entrenador.

¿Qué dijo Carrillo sobre Jorge Fossati?

Carrillo vivió momentos complicados en la selección peruana bajo la dirección de Fossati, tanto en las eliminatorias como en la Copa América. Esta situación generó rumores sobre una posible mala relación entre ambos, debido a que el técnico uruguayo le otorgó pocas oportunidades en el equipo.

"Por suerte está con vida, está bien, hace poco tuvo un accidente, le mandé un mensaje, el ‘Nonno’ es un entrenador increíble, por donde pasó, triunfó, lastimosamente en la selección peruana no le fue bien. Le mandé mensaje ahora último que tuvo el accidente para ver que estaba todo bien, me respondió de manera muy agradable y es más le pedí disculpas por mi bajo rendimiento que tuve en la selección, quedó súper bien, teníamos buena relación”, contó en la ‘Fe de Cuto’.

Además, el mediocampista de 33 años habló sobre sus controversiales declaraciones sobre el paso de Fossati por la selección peruana. Según él, sus palabras fueron malinterpretadas, ya que no pretendía criticar al técnico, sino expresar cómo se sentían él y sus compañeros respecto al estilo de juego implementado por el uruguayo.

“No fue nada en contra de él, sino de cómo nos sentíamos en el campo. Tengo mucho respeto por Fossati, y si no jugaba, era porque no estaba a la altura. Él siempre quiso lo mejor para el equipo”, explicó Carrillo.

Por último, recordó una divertida anécdota con Fossati, quien solía bromear con él y con Aldo Corzo durante los entrenamientos. El delantero contó que en una ocasión le dijo al entrenador: “Él me vacilaba por cada entreno, de loco, a mí y a (Aldo) Corzo, me vacilaba porque un día le dije ‘profe, usted habla mucho’, y a partir de ahí, cuando hacía sus charlas, decía ‘bueno, hoy día tenemos charla, pero voy a ser corto, porque a André Carrillo no le gustan las charlas’. Me tiraba mi bomba, yo me moría de la risa”.