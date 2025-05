Raúl Ruidíaz y su furia contenida tras el empate ante Melgar: “Me voy con bronca”

Melgar recibió este domingo 18 de mayo al cuadro piurano en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de estar muy cerca del triunfo, no lograron quedarse con los tres puntos en casa, ya que un gol del ex goleador de Universitario, sentenció el 1-1 en los minutos finales.

Tras el pitazo final del compromiso, Raúl Ruidíaz, delantero de Atlético Grau, fue abordado por la prensa luego de ser elegido como el jugador del partido por su gol a los 88 minutos. Aunque volvió a anotar un gol más para su equipo, la ‘Pulga’ no se mostró satisfecho por el empate, pues su objetivo era sumar tres puntos para seguir escalando en la tabla del torneo local.

“Un partido muy difícil y aquí, mucho más. Empatamos, pero vinimos a conseguir el triunfo y no se pudo. Me voy con la bronca de no conseguir tres puntos. Igual, un punto vale, pero me voy con la bronca de no poder ganar un partido así”, comentó el jugador de 34 años.

La ‘Pulga’ se quedó con sed de triunfo

El atacante del plantel de Ángel Comizzo siguió refiriéndose al empate frente al cuadro ‘Rojinegro’ en Arequipa. Reconoció que cometieron errores que no les permitieron concretar sus remates al arco, aunque rescató que al menos no se fueron con una derrota. Ahora, esperan su próximo duelo ante Binacional, este sábado 24 de mayo.

“Tuvimos ocasiones de gol. Creo que, si nos ponemos arriba en el marcador, se nos va a hacer más fácil, pero ya está. Hay errores por corregir. Lo bueno es que no perdimos; hay que seguir por ese camino, nada más. Espero que, de local, podamos conseguir esos tres puntos”, declaró.

Ruidíaz se sincera tras no competir en la Copa Sudamericana

Por otro lado, el delantero de Atlético Grau fue consultado sobre cómo se siente desde su llegada al club albo y si sus recientes goles representan una forma de ‘quitarse la espina’ tras podido disputar la Copa Sudamericana. Como se recuerda, cuando fue fichado por el equipo piurano, la lista de jugadores inscritos para el certamen internacional ya había sido enviada.

“Yo creo que las cosas pasan por algo. No pude jugar la Sudamericana porque firmé tarde en el equipo. Hoy me encuentro muy bien físicamente. Partido a partido, semana a semana trabajo mucho y hoy me sentí muy cómodo a pesar de que estemos en altura. Esa es la idea: ayudar al equipo. No se consiguió el triunfo, pero seguimos en el camino”, añadió.