El conjunto merengue sufrió una derrota por 2-0 frente a 'Juan Pablo II' en la jornada 13, lo que les impidió sacar ventaja en la 'Liga 1'. El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, asumió la plena responsabilidad de los resultados recientes y reconoció su rol como principal culpable de la situación que atraviesa su equipo.

Jorge Fossati se expresó en la conferencia de prensa y asumió la responsabilidad por el planteamiento en el encuentro contra Juan Pablo II. El técnico destacó que él es el único culpable de lo ocurrido y aprovechó para reconocer la actitud de los jugadores, quienes mantuvieron una "actitud innegociable durante los 90 minutos".

El entrenador explicó: “Nos duele y mucho (la derrota) y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo” , señaló Fossati después de la caída frente a Juan Pablo II.

¿Por qué no atajó Britos ante Juan Pablo II?

En cuanto a la decisión de dejar fuera de la convocatoria al arquero Sebastián Britos, el técnico Fossati optó por darle descanso al habitual titular y darle la oportunidad de debutar en el torneo nacional a Miguel Vargas, quien defendió el arco de la 'U' en este compromiso, según informó el periodista Gustavo Peralta.

Por otro lado Jorge Fossati podría ser sancionado, ya que realizó un gesto peculiar con las manos, simulando como si alguien estuviera recibiendo dinero. Este movimiento fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.