Diego Rebagliati se refirió a la actualidad de Sporting Cristal y la llegada de Paulo Autuori, quien vuelve al Rímac tras más de 20 años. Para el comentarista deportivo, hay dos jugadores de la selección peruana que no gozan de una buena actualidad y que podrían reforzar al equipo para la segunda parte del año: Pedro Aquino y Anderson Santamaría. Para ‘Reba’, la experiencia de ambos sería clave en puestos donde los rimenses están cortos de plantel, por lo que pidió que se haga un esfuerzo por ambos.

El motivo por el que nominó a ambos futbolistas es porque no son titulares en el Santos Laguna de México, equipo que ocupa la última posición de la Liga MX y que no gana desde hace 6 jornadas. Su retorno al Perú sería positivo no solo para la institución celeste, sino también para ellos mismos, pues podrían reimpulsar su carrera.

Diego Rebagliati pidió a 2 jugadores de la selección peruana para Sporting Cristal

Durante su participación en el programa de YouTube ‘DT’, Diego Rebagliati fue directo al mencionar a los dos futbolistas que, a su juicio, podrían darle un salto de calidad a Sporting Cristal: Pedro Aquino y Anderson Santamaría. Ambos militan actualmente en Santos Laguna, equipo que atraviesa una mala racha en la Liga MX y que se encuentra muy alejado de los primeros lugares.

“Lo digo con nombre y apellido. Yo iría a traer a Anderson Santamaría y Pedro Aquino. ¿Por qué? Porque creo que no tienes cupo para hacer mucho más. Tienes un cupo para reemplazar y yo lo usaría para el ‘9′. Creo que ante la lesión de Cazonatti necesitas un volante como Aquino, que te vendría bien y sería un buen mensaje para el hincha”, señaló el comunicador.

“Los dos juegan en un equipo que no pelea por nada. Hace rato que en el fútbol mexicano Santos Laguna está último. No hay descenso y ni siquiera juegan. En el caso de Santamaría, es un jugador que ha estado en la selección, es rápido, tiene potencia y velocidad. Creo que tienen que hacer el esfuerzo por esos dos futbolistas”, añadió Rebagliati.

¿Cuál es la actualidad de Pedro Aquino y Anderson Santamaría?

Pedro Aquino, de 30 años, es un mediocampista con pasado en Sporting Cristal, club en el que debutó profesionalmente y con el cual fue campeón nacional en 2014 y 2016. Su salida al exterior se dio en 2017, y desde entonces ha tenido un recorrido destacado en la Liga MX. Actualmente, con Santos Laguna, ha tenido poca continuidad: en el 2025, jugó apenas 6 partidos de los 17 que disputó su equipo. No registra goles ni asistencias.

Por su parte, Anderson Santamaría, defensor central de 33 años, emigró al fútbol mexicano en 2018. Ha pasado por clubes como Puebla y Atlas, antes de recalar en Santos Laguna. En la presente campaña, disputó 11 encuentros como titular, pero perdió presencia en las últimas convocatorias del técnico Leonardo Ortiz. Su rendimiento ha sido irregular y su situación contractual abre la posibilidad de una salida anticipada.

Sporting Cristal, que actualmente ocupa la octava posición en la Liga 1, también enfrenta una campaña complicada en la Copa Libertadores. No logró sumar puntos en su grupo, y la presión sobre el plantel ha ido en aumento. Bajo la dirección de Paulo Autuori, quien asumió recientemente su segundo ciclo en el club, los celestes buscarían una reestructuración que les permita competir a nivel internacional.