Voleibolista sorprende al jugar partido con 5 meses de embarazo en Brasil: asegura que médicos le dieron permiso

El caso de Priscila Heldes, la capitana del equipo de voleibol femenino de Fluminense de Brasil, ha generado revuelo en las redes sociales. Recientemente, la armadora del Flu decidió jugar los cuartos de final de la liga de su país con cinco meses de embarazo. Pese a que su vientre era muy visible, la deportista de 33 años estuvo presente en el encuentro que su equipo perdió por 1-3.​

Cuando fue consultada por su estado de salud, Priscila Heldes exclamó que los propios médicos autorizaron que ella tenga minutos durante el choque ante Sesi Vôlei Bauru por la Superliga brasileña de Voleibol Femenino 2025. No obstante, su decisión ha sido duramente cuestionada.

¿Qué dijo la voleibolista Priscila Heldes tras jugar un partido con 5 meses de embarazo en Brasil?

Prisicla Heldes explicó que cuenta con la aprobación médica para seguir compitiendo pese a los cinco meses de embarazo, siempre y cuando evite caer de barriga al suelo. La armadora del Flu destacó que para ella es muy especial jugar al voleibol en compañía de su hijo.

"Me falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial vivir este momento con mi hijo. Cuando descubrí el embarazo, fui con la doctora. Ella me acompaña hasta ahora y me dijo que si estoy bien, que siga. Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero, más bien, debo tener cuidado y no caerme boca abajo. Práctico deporte desde antes del embarazo, así que no hay problema", declaró Heldes a la prensa tras jugar un partido con su equipo.

La capitana dejó de lado la estigmatización que hay contra las mujeres embarazadas y recalcó que no ha sido la primera en trabajar con su 'panzita'. Sin embargo, también reconoció que es difícil afrontar esta situación.

"No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo, ni seré la última y eso es maravilloso. Tenemos una fuente increíble dentro de nosotros. Existen dudas, soledad, cansancio, pero, cada vez que piensas que no podrás, sales y te superas como si lo hubieras hecho toda la vida"; expresó la brasileña en sus redes sociales.

Del mismo modo, la armadora se dirigió al resto de personas que también esperan un bebé. "Que tú, mujer, nunca olvides que puedes ir mucho más allá de lo que imaginas y que puedes lograr cosas increíbles", sentenció.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en las redes sociales al caso de Pri Heldes?

La actuación de Pri Heldes ha suscitado opiniones divididas en las redes sociales de Brasil y el resto del mundo. Algunos usuarios consideran que competir en un estado avanzado de embarazo implica riesgos, como exponerse a un pelotazo o una posible caída que termine dañando al bebé.

"Ejemplo a la imprudencia temeraria", "Eso es una barbaridad", "Irresponsable", "Qué tontería. No debe jugar. Unos genios esos médicos", "De locos. ¿Y si le cae un balonazo?", "Que si se cae y pierde al muchacho es problema de ella. Es su asunto", "Está poniendo en peligro la vida del bebé, no debería participar. Ella no puede controlar cómo caerá", "Es peligroso porque en ese deporte saltas, te tiras al piso y haces fuerza de más", exclamaron los usuarios en las redes sociales.

No obstante, otras personas se mostraron a favor de ella. Según indicaron, el chequeo médico es suficiente para poder jugar el deporte que más le apasiona.

"Que si el médico le dijo que sí, está bien", "Tiene derecho a jugar. Estar embarazada es una condición, no una enfermedad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la señalan?", "No es un deporte de contacto y no creo que sea normal que una jugadora se caiga de panza al suelo. Si hay permiso, no hay nada que discutir", "Se puede hacer deporte hasta que el médico lo contraindique. Es importante mantener la actividad física como preparación para el partido", argumentaron en las distintas publicaciones.