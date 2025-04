El último sábado, Alianza Lima y Universitario protagonizaron el primer clásico del fútbol peruano, que fue válido por la fecha 7 de la Liga 1. El duelo, que culminó igualado 1 a 1, tuvo como punto de quiebre la expulsión a Pablo Lavandeira al minuto 16 de partido, el cual se dio luego que el volante uruguayo realizara una jugada temeraria en contra de Jorge Murrugarra cuando ambos iban a disputar un balón en el centro del campo.

El juez del clásico, Daniel Ureta, sancionó a Lavandeira en primera instancia con tarjeta amarilla; sin embargo, tras intervención del VAR, cambió su decisión y le sacó tarjeta roja. Esto no fue bien recibido por Erick Delgado, comentarista en la transmisión de L1 Max, que reaccionó de manera sorpresiva ante un castigo que él consideró injusto.

La sorpresiva reacción de Erick Delgado ante la expulsión de Pablo Lavandeira

En plena transmisión del clásico entre Alianza Lima vs Universitario por L1 Max, Erick Delgado perdió los papeles luego que Daniel Ureta expulsara a Pablo Lavandeira, pues, a su parecer, la acción en contra de Jorge Murrugarra no ameritaba una tarjeta roja. “Yo creo que debería haberlo manejado, cambió todo. Me parece que Ureta podía haberlo manejado de diferente manera. Esto cambia completamente el panorama para Alianza”, sostuvo el exarquero.

Esto desató una serie de comentarios por parte de los hinchas de Universitario, quienes se extrañaron por su reacción ante una falta que para ellos merecía la expulsión. “Erick Delgado no es un comentarista deportivo”, “¿Insinúa que tiene que manejar las tarjetas?”, “El ‘Nooooo’ de Erick Delgado es música para mis oídos”, “Comentarios como este hacen que no pague Liga 1 max”, fueron algunas de las quejas.

Asesor FIFA asegura que Pablo Lavandeira fue bien expulsado

A pesar de que Erick Delgado sostuvo que Pablo Lavandeira solo merecía la amarilla, Miguel Scime, exárbitro y asesor FIFA se pronunció a favor de la decisión de Daniel Ureta; sin embargo, consideró que el juez cometió un grave error. Para Scime, Ureta no debió consultar con el VAR, pues se encontraba cerca de la jugada.

“En una disputa por el balón en la zona del mediocampo, José Murrugarra fue con fuerza al piso y logró anticipar al uruguayo Pablo Lavandeira. Sin embargo, este último llegó tarde a la acción y terminó pisando a su rival en la parte alta del muslo, una infracción grave que tampoco fue advertida por Ureta, pese a encontrarse cerca y con un ángulo de visión óptimo”, inició el argentino.

“Ante la protesta airada del banco de Universitario y tras una larga revisión en el VAR, finalmente se llamó al árbitro para observar la jugada en el monitor. Tras analizar la acción, Ureta corrigió su decisión inicial y mostró la tarjeta roja a Lavandeira, sanción acertada, pero que evidenció nuevamente la falta de lectura inicial del juez”, añadió en su cuenta de YouTube.