Álex Valera tuvo un partido para el olvido en el empate de Universitario ante Alianza Lima en Matute. El delantero crema tuvo pocas oportunidades de gol, pero en el segundo tiempo pudo poner la paridad tras quedar solo frente al arco. Sin embargo, decidió darle un pase a Jairo Vélez y la jugada terminó sin ser productiva para los intereses de la 'U'.

La toma de decisión de Valera dejó impactado a todo su equipo, puesto que la oportunidad era inmejorable para gritar el primer tanto crema. A propósito, uno de los que se pronunció sobre el rendimiento del atacante merengue fue el periodista Eddie Fleischman, quien no dudó dejarle una dura crítica.

Eddie Fleischman lapida a Álex Valera tras gol fallado ante Alianza Lima

Por medio de su cuenta de 'X', Eddie Fleischman arremetió en contra Álex Valera. El comunicador comentó que del goleador merengue no está el 100%. "Lo que se acaba de perder Valera pone en evidencia que está desenfocado", escribió en sus redes sociales.

Además, aprovechó para recordar su decisión de no ser llamado a la selección peruana. "Se bajó de la selección, en la 'U' a veces sí, a veces no; pero lo que perdió hace minutos no es admisible para un '9' que está solo frente al arco y elige pasar y no rematar", agregó.

PUEDES VER: Christian Cueva recibe muy mala noticia antes del duelo clave de Cienciano vs Caracas por la Copa Sudamericana

¿Cómo quedó el clásico Alianza Lima vs Universitario?

Pese al hombre de más, Universitario no pudo quedarse con el triunfo contra Alianza. El marcador final del clásico fue empate 1-1, con goles de Kevin Quevedo, para los blanquiazules, y José Rivera, para los cremas.