Horacio Calcaterra ha sido uno de los jugadores más importantes en Universitario. A pesar de que no es titular indiscutible, deja buenas actuaciones cada vez que le toca ingresar desde el banco. Desde su regreso a la 'U', el volante ha vivido momentos de ensueño, como aquel gol a Alianza Lima en los últimos minutos para darle el título a los cremas en el 2023.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para Calcaterra. En el 2024, pese a que volvió a ser campeón con Universitario, vivió un duro momento familiar: su hermano fue detectado con leucemia. "Se me vino el mundo abajo", dijo el futbolista de 36 años cuando se enteró de la noticia.

El plantel de Universitario estaban rumbo a su próximo compromiso cuando Horacio Calcaterra se enteró sobre la enfermedad de su hermano. "Estábamos viajando a Cajabamba y mi familia me dijo que estaba enfermo y que tenía leucemia. Se me vino el mundo abajo”, contó en entrevista para el programa 'La fe de Cuto'.

En aquel entonces, había sido convocado a la selección peruana. No obstante, pidió permiso a Jorge Fossati para poder viajar junto con sus parientes. "Le pedí dos días a Jorge (Fossati) para ir a verlo, y me dio permiso. Me quedé más tranquilo al verlo fuerte de la cabeza”, añadió.

Tras ello, el volante fue evaluado para conocer si podía donar. Luego de que los exámenes arrojaron positivo, decidió brindarle su médula a su hermano en diciembre. "Resulta que sí era compatible, y lo hicimos. Mi hermano peleó con una personalidad y unas ganas tremendas de salir adelante. Ahora está mejorando de a pocos. Esperemos que siga así”, finalizó.

Horacio Calcaterra contó que hizo taxi antes de llegar al Perú

En la charla, Calcaterra también relató otro episodio complicado en su vida. Cuando aún se encontraba en Argentina, pasó por un difícil momento financiero tras comprar un terreno en cuotas. Además, su esposa salió embarazada.

"Entonces todo junto. Digo, ¿para qué compré el terreno? Y justo a los 6 meses me sale lo de Perú. O sea, que vino con el pan, pero en su momento, pasaron un montón de cosas juntas. Yo me tuve que hacer remis (taxi) porque tenía que aparte de lo que yo ganaba en Rosario Central tenía que sacar algo más para ir comprando pañales y un montón de cosas que necesitábamos”, señaló.