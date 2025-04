El Chelsea se impuso por 1-0 contra el Tottenham por la fecha 30 de la Premier League con gol de Enzo Fernández a los 50 minutos del partido. Durante el encuentro, Pape Sarr, de los Spurs, logró anotar el gol del empate exactamente a los 69 minutos; sin embargo, fue anulado por el VAR debido a una supuesta falta previa del jugador, luego de una extensa deliberación entre el juez principal y el árbitro asistente de video. Este hecho generó la molestia del entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, quien criticó el tiempo que tomó decidir si hubo falta o no. "Mira, esto está matando a este deporte", dijo Postecoglou a la prensa. "No es el mismo deporte que solía ser".

Esta situación llevó a que se agregaran 12 minutos al tiempo complementario del partido en Stamford Bridge. El entrenador añadió que la opinión sobre si una jugada es falta o no ya no importa, porque el criterio humano está siendo desplazado por decisiones tecnológicas. "¿Qué importa si creo que es falta o no? Lo he dicho algunas veces, pronto será arbitrado por IA. Es muy posible que tengamos que dejar ir a los jugadores en algún momento cuando algún genio se le ocurra un juego en el que no haya participantes en algún momento".

¿Qué más declaró Ange Postecoglou?

El director técnico del Tottenham añadió que las largas pausas para las decisiones del VAR están matando el juego. "Simplemente no sabes lo que vas a obtener. Estás parado durante 12 minutos. Está matando el juego. Pero a nadie le importa eso. Creo que a todos les encanta el drama, la controversia. Estoy seguro de que habrá 24 horas de discusión al respecto, creo que eso es lo que todos quieren".

Esa fue la derrota número 16 en 30 partidos de la Premier League de esta temporada para los Spurs. Esta dura caída los ubica en el puesto número 14, lo que ha generado una brecha cada vez mayor entre Postecoglou y la afición del Tottenham.

El Tottenham se ubica en el puesto 14 de la Premier League. Foto: ABC News

¿Quién es Ange Postecoglou?

Ange Postecoglou es un entrenador de fútbol australiano de origen griego. Actualmente, es el director técnico del Tottenham Hotspur, equipo de la Premier League de Inglaterra. Nació el 27 de agosto de 1965 en Atenas, Grecia, pero se mudó a Australia siendo muy joven.

Postecoglou ha tenido una carrera exitosa tanto en clubes como a nivel de selecciones. Antes de llegar al Tottenham en 2023, dirigió al Celtic FC de Escocia, donde ganó múltiples títulos, y también fue seleccionador de Australia, logrando la Copa Asiática en 2015. Es conocido por su estilo de juego ofensivo y su enfoque táctico dinámico.