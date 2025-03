La Liga Peruana de Vóley 2025 entra a su fecha final. En esta última jornada, los clubes definirán las posiciones de cara a los play-offs del torneo. A propósito, uno de los partidos más emocionantes que tendremos será el Universitario vs Alianza Lima. Las cremas son actuales líderes de la tabla de posiciones y necesitan un punto para que San Martín no les quite su lugar.

En la fecha 6, las 'pumas' protagonizaron un encuentro emocionante ante las de Santa Anita y se impusieron por 3-2. Por su parte, las blanquiazules tuvieron un tropiezo y cayeron ante Regatas por 3-1. Ahora, tendremos el clásico en este último tramo del campeonato. ¡De candela!

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El clásico entre Universitario vs Alianza Lima por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley se jugará el próximo domingo 6 de abril, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). El choque será vital para la 'U' en su búsqueda por quedarse en la primera casilla.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Alianza Lima por la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025 empezará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

Si te preguntas dónde seguir el partido entre Universitario y Alianza Lima, tienes varias opciones disponibles. El partido será transmitido en vivo por Latina Televisión, que te llevará todas las incidencias por señal abierta. Además, el duelo también estará disponible a través de la señal de Movistar Deportes, que emitirá este emocionante encuentro a través de su plataforma de cable.

¿Cómo ver Universitario vs Alianza Lima ONLINE y GRATIS?

Si no tienes acceso a un televisor o prefieres seguir el partido desde tu dispositivo móvil, no te preocupes. La transmisión de Universitario vs Alianza Lima también estará disponible online. Podrás seguir el encuentro en Movistar Play, la plataforma de streaming de Movistar que ofrecerá el partido en vivo a todos sus suscriptores. Asimismo, puedes seguir el duelo a través del canal de YouTube de Latina Televisión.