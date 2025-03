La reconocida exvoleibolista Jessenia Uceda, conocida como ‘Tumbao’, inicia una nueva etapa en su carrera como comentarista deportiva tras retirarse del voleibol profesional. Su debut será el 19 de marzo, durante el partido entre Alianza Lima y Universidad San Martín.

A sus 43 años, Uceda se despidió de las canchas el 15 de marzo, tras un emotivo último partido con Deportivo Wanka. La exjugadora, que dejó una huella imborrable en el voleibol peruano, ahora se unirá al equipo de Latina Deportes, donde compartirá su experiencia y conocimientos del deporte.

Jessenia Uceda será comentarista en Latina

La exvoleibolista se adentra en el mundo de la comunicación deportiva, un campo donde podrá compartir su vasta experiencia y pasión por el voleibol. Su debut como comentarista se dará en un partido de gran relevancia, lo que añade un nivel adicional de emoción a su nueva carrera. Uceda ha expresado su deseo de seguir contribuyendo al deporte, esta vez desde una perspectiva diferente.

El anuncio fue realizado por el periodista Coki Gonzáles durante la transmisión de un partido reciente, generando expectativas sobre su desempeño en este nuevo rol. Uceda, quien ha enfrentado diversas adversidades a lo largo de su carrera, se prepara para este nuevo desafío con entusiasmo. Su debut será en el partido de Alianza Lima contra San Martín de este miércoles 19 de marzo.

Jessenia se despide de una enorme carrera como voleybolista

Jessenia Uceda culminó su carrera profesional en un partido decisivo donde Deportivo Wanka logró una victoria crucial sobre Deportivo Alianza, asegurando su permanencia en la máxima categoría del voleibol peruano. A pesar de las dificultades, incluyendo una lesión en la rodilla que requiere cirugía, Uceda se mostró decidida a cerrar su trayectoria de la mejor manera posible.

Reflexiones sobre su carrera

En entrevistas previas a su retiro, Uceda manifestó la importancia de tener un cierre digno tras dedicar 30 años de su vida al voleibol. “Lo que piensa el resto no me importa, yo lo hago por mí, por mi hijo y porque es lo que me hace feliz”, afirmó, reflejando su determinación y amor por el deporte.

Expectativas y futuro

Con su llegada a Latina Deportes, se espera que Jessenia Uceda aporte una perspectiva única y valiosa al análisis de los partidos. Su experiencia como atleta de alto rendimiento la convierte en una voz autorizada en el ámbito deportivo, y muchos aficionados están ansiosos por escuchar sus comentarios en el próximo encuentro entre Alianza Lima y San Martín.