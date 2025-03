Sporting Cristal ya conoce a sus próximos rivales en esta nueva edición de la Copa Libertadores 2025. Luego del sorteo de este lunes 17, los celestes deberán enfrentarse a Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Bolívar de Bolivia por el grupo G. A pesar de la difícil situación futbolística en la que se encuentra el cuadro del Rímac, sus hinchas confían en que puedan hacer un buen papel en el torneo internacional.

Asimismo, el exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, en el programa L1 Radio declaró que entre los 3 equipos peruanos que participarán en esta edición, los celestes son los que tienen menos probabilidades de clasificar a la siguiente ronda por el nivel que han mostrado durante la Liga 1 2025.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

El comentarista de L1 Radio señaló las cualidades que lo ponen a Sporting Cristal por debajo de los demás equipos y uno de ellos es el buen nivel que viene mostrando Palmeiras en el torneo brasileño. Además, resaltó que el estado anímico del club no es el mejor en la actualidad.

"Hoy como lo vemos a Cristal o como lo vemos todos, yo creo que es el que menos posibilidades tiene en esta situación (de su grupo). Obviamente, hablando de los tres peruanos. El plantel, no lo veo tan preparado ni grande para afrontar los dos frentes. Después, el momento anímico no es el mejor. Igual, creo que el fútbol cambia de semana en semana. Le ha tocado un grupo bien complicado. El fixture no le ha favorecido", señaló Delgado.

¿Cómo quedó el fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

El Verdao, designado como cabeza de serie en el sorteo, se perfila como el adversario más imponente del grupo. Por otro lado, La Academia destaca por la ventaja de jugar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un respeto notable. Asimismo, El Ciclón ya demostró su fortaleza en las fases previas, superando con autoridad a otro equipo peruano, el FBC Melgar, sin mayores contratiempos.