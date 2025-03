Estamos a pocos días de vivir uno de los duelos más electrizantes de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: Perú vs Bolivia. Mientras que la Bicolor buscará sumar su segunda victoria para empezar a salir del fondo de la tabla; la Verde querrá dar el golpe para seguir en puestos de clasificación al siguiente Mundial. Debido a esta gran coyuntura, el entrenador Óscar Ibáñez llamó a 28 jugadores, entre los que se encuentran Gianluca Lapadula.

El delantero de 35 años es uno de los llamados a vencer la portería de Guillermo Viscarra, arquero titular de Alianza Lima y la selección boliviana. Sin embargo, su presente preocupa mucho a los seguidores de la Bicolor, pues el 'Bambino' no sabe lo que es anotar un gol desde hace seis meses y recientemente viene de fallar un penal con su equipo Spezia en la Serie B de Italia.

La última vez que Gianluca Lapadula pudo celebrar una anotación en un partido oficial fue en la victoria de Cagliari ante Cremonese por los dieciseisavos de final de la Copa Italia el pasado 24 de septiembre del 2024. Desde ese momento, el delantero de la selección peruana empezó a vivir meses de terror de cara al arco

El 'Bambino' no solo no pudo convertir ningún gol desde entonces, sino que pasó a ser una pieza de recambio en su equipo, fue convocado por la selección peruana para disputar las Eliminatorias, jugó algunos minutos, cambio de equipo al Spezia de la Segunda División de Italia, sufrió algunas lesiones, se quedó en el banco de suplentes, vio la tarjeta roja y falló un penal. Por si no fuera poco, la última vez que convirtió con la Bicolor en un partido oficial fue en marzo de 2022 ante Paraguay.

24.09.24 | Cagliari 1-0 Cremonese | 76 minutos y 1 gol

30.09.24 | Parma 2-3 Caglari | Lesión

06.10.24 | Juventus 1-1 Cagliari | Lesión

20.10.24 | Cagliari 3-2 Torino | 28 minutos

25.10.24 | Udinese 2-0 Cagliari | 20 minutos

29.10.24 | Cagliari 0-2 Bolonia | 32 minutos

01.11.24 | Lazio 2-1 Cagliari | No ingresó

09.11.24 | Cagliari 3-3 AC Milan | 12 minutos

16.11.24 | Perú 0-0 Chile | 28 minutos

20.11.24 | Argentina 1-0 Perú | 27 minutos

24.11.24 | Genoa 2-2 Cagliari | No ingresó

29.11.24 | Cagliari 1-0 Verona | 60 minutos

08.12.24 | Fiorentina 1-0 Cagliari | Lesión

14.24.24 | Cagliari 0-1 Atalanta | No ingresó

17.12.24 | Juventus 4-0 Cagliari | 69 minutos

22.12.24 | Venezia 2-1 Cagliari | 38 minutos

28.12.24 | Cagliari 0-3 Inter | No ingresó

05.01.25 | Monza 1-2 Cagliari | 16 minutos

11.01.25 | AC Milan 1-1 Cagliari | No ingresó

19.01.25 | Cagliari 4-1 Lecce | No ingresó

24.01.25 | Torino 2-0 Cagliari | 15 minutos

01.02.25 | Cittadella 0-2 Spezia | 27 minutos

09.02.25 | Spezia 2-2 Palermo | 90 minutos

15.02.25 | Modena 1-1 Spezia | 72 minutos

23.02.25 | Spezia 0-1 Catanzaro | 21 minutos y una roja

28.02.25 | Sudtirol 1-1 Spezia | Suspendido

09.03.25 | Spezia 3-2 Piza | 78 minutos

15.03.25 | Cesena 0-0 Spezia | 83 minutos y un penal fallado.

¿Qué dijo el DT de Gianluca Lapadula tras el penal fallado?

En conferencia de prensa, Luca D'Angelo, entrenador de Spezia, habló sobre el penal errado de Gianluca Lapadula.

“Lamento mucho el penalti fallado y algunas ocasiones más. Tuvimos cinco o seis oportunidades importantes, pero no acertamos. El gol es oxígeno, es vida para un delantero, no lo puedo negar. Lo extraño, lo siento. He pasado por momentos como éste antes y la única respuesta debe darse en el campo y a través del trabajo”, indicó el estratega.