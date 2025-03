Resultado del Barcelona vs Benfica por la Champions League HOY: ¿cómo va el partido EN VIVO?

Barcelona vs Benfica EN VIVO Y EN DIRECTO se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2024-2025. El cotejo entre el cuadro culé y el conjunto portugués se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic y se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Los de Hansi Flick llegan con la ventaja de un gol tras imponerse en la ida en Portugal. Pese a la expulsión tempranera de Cubarsí, el equipo de Ángel Di María no pudo ganar y ahora se jugarán el todo por el todo en esta vuelta.

Barcelona vs Benfica EN VIVO por la Champions League 11:48 Alineación de Benfica ante Barcelona Trubin, Antonio Silva, Aursnes, Kokcu, Pavlidis, Akturkoglu, Shcjelderup, Dahl, Otamendi, Tomás A. Florentino. Foto: X/Benfica. 11:45 El 11 del Barcelona ante Benfica Szcesny, Balde, Araujo, Martínez, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Yamal, Olmo, De Jong y Koundé. Foto: X/Barcelona. 11:30 Así podría formar Benfica Benfica: Anatoli Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Orkun Köckü; Kerem Aktürkoğlu, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. 10:33 Posibles alineaciones Barcelona Barcelona: Szczesny; Koundé, Martínez, Cubarsí, Baldé; Casadó, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. 08:38 Barcelona vs Benfica pronósticos A continuación, conoce los mejores pronósticos y cuotas del Barcelona vs Benfica. Betsson: gana Barcelona (1,36), empate (5,75), gana Benfica (7,70) Bet365: gana Barcelona (1,36), empate (5,50), gana Benfica (7,00) Betano: gana Barcelona (1,37), empate (5,50), gana Benfica (7,30) 1XBet: gana Barcelona (1,39), empate (5,84), gana Benfica (7,55) Coolbet: gana Barcelona (1,36), empate (5,90), gana Benfica (7,80) Doradobet: gana Barcelona (1,40), empate (5,50), gana Benfica (6,66). 07:15 ¿En qué canal ver Barcelona vs Benfica? La transmisión del Barcelona vs Benfica estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para Perú y demás países de Sudamérica 07:15 ¿A qué hora juegan Barcelona vs Benfica? El partido de vuelta entre Barcelona vs Benfica se jugará este martes 11 de marzo a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). 07:14 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República. Iniciamos con la previa del Barcelona vs Benfica por la vuelta los octavos de final de la Champions League.

Resultado Barcelona vs Benfica por los octavos de final de la Champions League

El encuentro entre Barcelona vs Benfica aún se jugará desde las 12:45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Montjuic.