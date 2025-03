La derrota que sufrió Sporting Cristal ante Alianza Lima en la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 ha generado preocupación entre los hinchas. En medio de este panorama, Gustavo Zevallos, director deportivo del conjunto rimense, fue consultado sobre la continuidad de Guillermo Farré como entrenador del equipo.

El directivo lamentó lo acontecido en el Estadio Nacional e hizo un llamado a la calma. "Lamentablemente nos tocó perder. Hay que tener tranquilidad porque si no hubiera sido un resultado adverso, seguramente estaríamos con otra cara", comentó ante los medios de comunicación.

Gustavo Zevallos respalda a Guillermo Farré en Sporting Cristal

Con un inicio de temporada complicado, el director deportivo enfatizó que es prematuro hablar de cambios en la dirección técnica. "Ni hablar (sobre su salida). Acá hay muchas cosas por mejorar y no hablaría de eso porque esto recién empieza", agregó, dejando claro que el enfoque está en el trabajo y la mejora continua.

Gustavo Zevallos no solo ha defendido la permanencia de Farré, sino que también ha manifestado su total confianza en el trabajo del entrenador. "Es total, no hay ninguna duda. No estamos pensando en nada. Lo único que hay que hacer es trabajar y en eso estamos", aseguró, reafirmando el compromiso del club con su estratega.

¿Qué dijo Gustavo Farré tras perder contra Alianza Lima?

Durante una reciente conferencia de prensa, Guillermo Farré transmitió un mensaje optimista a los seguidores del club celeste. Asimismo, el entrenador abordó situaciones específicas del partido ante Alianza Lima que afectaron el desarrollo del encuentro.

"Les aseguro que vamos a salir campeones porque hoy el partido empezó de maravilla, empezó bárbaro, con un gol a favor. Hasta que se empieza a tomar el protagonismo que no son de los jugadores. Se inclinó un poco el juego y eso nos empezó a condicionar a tal punto que a Jesús (Pretell) casi le rompen la cabeza y la jugada siguió", declaró.

"Teniendo posición de la pelota, el juego no se paró. Ellos, cuando se cayeron, tenían posición de pelota y se paraba el juego porque dicen que la regla es esa. Se inclinó un poquito el juego y lamentablemente nosotros nos quedamos con una derrota, la cual se desvirtuó por detalles que nosotros sabemos cómo son", concluyó.