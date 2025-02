Alianza Lima consiguió un triunfo histórico el último martes 25 de febrero tras derrotar a Boca Juniors en la definición por penales y sellar su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Esta hazaña emocionó a todos los hinchas ‘íntimos’, quienes inundaron las redes sociales para expresar su felicidad por este resultado. Uno de los que se mostró visiblemente conmovido por la victoria blanquiazul fue Peter Arévalo, periodista deportivo conocido como Mr. Peet, quien lloró en vivo en un enlace con su programa de YouTube.

Mr. Peet viajó hasta Argentina para cubrir las incidencias del duelo entre Boca Juniors vs Alianza Lima y pudo presenciar la hazaña de su equipo, que se convirtió en el primer equipo peruano en eliminar a los xeneizes en una instancia decisiva en Libertadores. Tras ello, el comunicador no dudó en emocionarse hasta las lágrimas mientras daba sus impresiones del enfrentamiento.

Mr. Peet se quiebra tras victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors

En un enlace en vivo en la última edición de ‘A presión’, Mr. Peet dio sus impresiones sobre el histórico triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors. En su intervención, Peter Arévalo mencionó que fue lo más importante que le tocó vivir con el equipo del cual es hincha confeso y derramó algunas lágrimas como muestra de su desbordada emoción.

“Ya lloré con mis hijos y no me arrepiento de mostrar mis emociones porque la gente sabe que yo soy de Alianza y para mi es lo más grande. Este tipo de victorias, este tipo de jornadas genera una alegría inmensa”, inició el periodista, quien se comunicó desde los exteriores de La Bombonera.

“Haber eliminado a Boca que es el Real Madrid de Latinoamérica es lo más importante que me tocó vivir a mí a nivel internacional con mi equipo y eso no lo cambio por nada. Ningún golpe y ningún insulto me iba a quitar la alegría que tengo ahora”, contó Arévalo entre lágrimas.

Mr. Peet señaló que Luis Advíncula soñaba jugar con Alianza Lima en La Bombonera

Previo al duelo de vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima, Mr. Peet reveló que Luis Advíncula soñaba jugar en La Bombonera, pero con la camiseta de Alianza Lima. “Advíncula va a tener sentimientos encontrados porque soñaba jugar en La Bombonera, pero con la camiseta de Alianza Lima, no tengan ninguna duda. Va a ser un partido especial para él”, inició en su programa ‘Madrugol’.

“Como cualquiera, de niño siempre quiso jugar al fútbol, soñaba con estar en los grandes escenarios: como el Maracaná, La Bombonera, el Monumental de River, en el Centenario, soñaba con jugar un Mundial, pero soñaba hacerlo con la camiseta de Alianza Lima, porque Advíncula es hincha de Alianza. Es el escenario que siempre soñó pero al revés”, aseveró el narrador.