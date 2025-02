Universitario visitará a Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 3 de la Liga 1 2025 con el objetivo de obtener un triunfo que lo haga pelear por los primeros lugares del torneo. Sin embargo, en la previa del encuentro, el cuadro dirigido por Fabián Bustos sufrió una dura baja, pues se confirmó que Edison Flores no podrá ser parte de la delegación crema que visite a los Albos, quienes tienen 3 puntos en la tabla tras ganar en la primera jornada contra Ayacucho FC y caer en el partido siguiente ante ADT.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el también jugador de la selección peruana mostró una leve mejoría de la lesión que sufrió contra Comerciantes Unidos; no obstante, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo. Para Bustos, el ‘Orejas’ es uno de los pilares del equipo, por lo que esperará el tiempo necesario para que esté recuperado al 100%.

Edison Flores no estará en el partido de Universitario ante Atlético Grau

Gustavo Peralta reveló, en la última edición de ‘L1 Radio’, que Fabián Bustos no tienen intención en arriesgar a Edison Flores, por lo que no lo utilizará en el próximo duelo de Universitario. “Se ha definido que, por más que haya mostrado mejoría, Edison Flores no va a jugar ante Grau, no lo van a arriesgar, pensando en que puede estar en la siguiente fecha”, aseveró el comunicador.

Asimismo, Peralta adelantó quién podría ser su reemplazante para buscar los 3 puntos en Trujillo. “Se decía que se podía esperar hasta mañana para ver qué pasa, pero no, es una decisión ya tomada, no va a ser expuesto. Va a seguir Churín con Valera”, añadió. Posteriormente, reafirmó su información en su cuenta de X: “Edison Flores no juega ante Grau, hay mejoría pero no será arriesgado”.

José Carabalí sería titular en Universitario en la fecha 3 de la Liga 1 2025

Otra de las revelaciones que hizo Gustavo Peralta fue sobre la posible inclusión de José Carabalí en la oncena titular de Universitario que enfrentará a Atlético Grau. El periodista de L1 Max aseguró que el reciente fichaje de la ‘U’ tiene grandes posibilidades para ir desde el arranque en reemplazo de Paolo Reyna, a falta de confirmación tras la práctica del viernes.

“Grandes chances para que José Carabalí arranque ante Grau por Paolo Reyna, pero se va a definir en la práctica de mañana (viernes). En la mañana seguramente vamos a tener confirmado el 11. Carabalí tiene muchas chances, yo creería que sí”, sostuvo Peralta.