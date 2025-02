Jorge Fossati es un DT muy recordado por los hinchas de Universitario porque salió campeón con los cremas tras una década sin títulos y consolidó un equipo que fue la base del conjunto bicampeón en el año de su centenario con Fabián Bustos. En su paso por la institución merengue, el 'Nonno' pudo disfrutar de las instalaciones del Monumental y Campo Mar, infraestructura que recordó en una reciente entrevista con un medio uruguayo.

En la charla con el programa 'Tirando paredes', el DT uruguayo colocó a la 'U' al mismo nivel de Peñarol y Uruguay, dos gigantes de Sudamérica, por las instalaciones que poseen para jugar y entrenar. En tal sentido, hizo una comparación con Alianza Lima y Sporting Cristal, a los cuales criticó por "no estar a la altura".

Jorge Fossati se rinde ante Universitario y critica a Alianza Lima y Sporting cristal

En el citado espacio digital, el 'Nonno' reconoció que la 'U' podría superar en cuanto a infraestructura a los grandes de Uruguay por recintos como el Estadio Monumental y Campo Mar. Asimismo, le dio su 'chiquita' a los íntimos y bajopontinos por no contar con esos espacios, los cuales incluso "alquilan".

"Nosotros somos los más chiquitos. Si te comparo Peñarol con Nacional, respecto a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Bueno, en cuanto a infraestructura, estadio, etc. El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura ni del Campeones del Siglo ni del Parque Central. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos. En ese sentido, es dispareja la cosa", apuntó.

Jorge Fossati fue campeón con Universitario en el 2023. Foto: GLR

Jorge Fossati quedó encantado con la hinchada de Universitario

El exestratega de la 'U' también resaltó los "10 millones" de aficionados que tiene el club crema, pero aclaró que supera en ese criterio a Nacional y Peñarol porque la población uruguaya es de 3 millones.

"Universitario tiene 3 poblaciones y media de Uruguay de hinchas porque la 'U' tiene 10 millones de hinchas. Y por la sencilla razón de que los habitantes peruanos son mucho más que nosotros. Por eso decía que es difícil de comparar. Pero comparándonos con nosotros mismos, hemos mejorado un montón", expresó.