Por la fecha 3 de la Liga 1 2025, uno de los nuevos inquilinos del torneo, Juan Pablo II, visitará a Alianza Lima con el objetivo de conseguir su primer triunfo del año. En este contexto, la delegación del cuadro de Chongoyape llegó a la capital, encabezada por Santiago Acasiete, su entrenador. Es así que el exdefensor de la selección peruana brindó declaraciones a la prensa, donde mostró su indignación frente a las acusaciones que recibe su equipo fecha a fecha por recibir presuntas ayudas arbitrales.

En la última jornada, el equipo del cual Agustín Lozano, presidente de la FPF, es dueño, perdió 1 a 0 contra Sport Huancayo en un duelo que tuvo más de una polémica. Esto despertó las críticas de los fanáticos del fútbol peruano, quienes temen que los árbitros favorezcan a Juan Pablo II y cobren situaciones de forma dudosa.

Santiago Acasiete explota por acusaciones de supuesto favorecimiento arbitral

Santiago Acasiete, técnico de Juan Pablo II, lamentó que las personas sindiquen a su equipo como favorecido con ayuda arbitral, pues considera que ese es un tema de los jueces y del VAR. En declaraciones a Jax Latin Media, el exdefensor del Almería de España aseguró que trabaja de forma psicológica con su equipo para que los asuntos extradeportivos no los afecte.

“Es una cadena de ira, de cólera, que viene del año pasado. Se habló mucho de la polémica del árbitro, un error humano, pero no se habla de los penales, porque no lo ganamos por ese gol. De ahí hubo una cadena negativa contra el dueño, la presidenta y el equipo completo. Nos han culpado a todos, pero tenemos que seguir trabajando”, inició el ‘Santi’.

“Si hay alguien que trata de ayudar al árbitro, que es el VAR, qué podemos hacer, si hay medidas tienen que respetar, sino mejor que no esté el VAR. Nos ponen muchas polémicas, pero tenemos que sobrellevarlo. Tenemos un trabajo psicológico para fortalecer y hacer que los jugadores se dediquen más en lo deportivo que en lo extradeportivo”, sostuvo el estratega que consiguió el ascenso con Juan Pablo II.

“El enemigo de un peruano es otro peruano. He sido futbolista, sabemos cuando hay una cadena negativa contra las personas y eso se ha visto siempre, no me sorprende. Hay un grupo de profesionales que trabajan y no tienen la culpa de lo que pasa, pero a veces hay algunos desubicados que culpan a todos y meten a todos dentro del mismo saco y no es justo”, concluyó.

Polémica por gol anulado a Sport Huancayo contra Juan Pablo II

Diversas personas arremetieron contra Juan Pablo II por el segundo gol de Sport Huancayo en su contra por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025. El ‘Rojo Matador’ había alargado su ventaja con el equipo de Lambayeque; sin embargo, el cuerpo arbitral liderado por Micke Palomino decidió anular el gol por presunta posición adelantada.

Posteriormente, la Conar publicó los audios del VAR de dicha jugada, en la que los árbitros señalaron que Janio Pósito, delantero de Sport Huancayo, se encontraba adelantado e interfirió con el accionar del portero local. Asimismo, otro tanto de Hugo Ángeles fue anulado, el cual, después de trazar líneas, se decretó que estaba en off-side por 11 centímetros.