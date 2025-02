Alianza Lima buscará dar un paso más en su objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 cuando enfrente a Boca Juniors por la fase 2. En este contexto, el reconocido periodista deportivo Elejalder Godos alzó la voz con un mensaje directo para el equipo blanquiazul y destacó que esta es la oportunidad perfecta para dar un golpe en la mesa ante un gigante del continente que atraviesa un momento irregular.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para Godos en los últimos días. Durante un reciente partido en el estadio Alejandro Villanueva, el comunicador fue víctima de insultos por parte de un grupo de hinchas de Alianza Lima. La situación escaló hasta el punto de requerir la intervención de la seguridad del club, lo que generó una ola de reacciones en el ambiente deportivo peruano.

¿Qué dijo Elejalder Godos sobre el partido de Alianza Lima ante Boca Juniors?

A pocas horas del trascendental choque entre Alianza Lima y Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Elejalder Godos emitió un fuerte mensaje en el que analizó el presente del equipo argentino y exhortó a los dirigidos por Néstor Gorosito a aprovechar la situación. Para el comunicador, los íntimos son favoritos, pues su rival no pasa por su mejor momento futbolístico.

“Es el momento de Alianza Lima para derrotar a Boca Juniors, que no está jugando bien. Diez ausencias. Gago no encuentra la fórmula para que este gigante de Sudamérica vuelva por el camino del éxito”, señaló en sus redes sociales.

Elejalder Godos considera que Alianza Lima es el favorito para derrotar a Boca por las diversas bajas que tiene.

El periodista enfatizó que Boca Juniors no llega en su mejor versión, ya que su entrenador, Fernando Gago, no ha logrado consolidar un sistema de juego efectivo. Además, el equipo xeneize presenta numerosas bajas, las cuales ascienden hasta 10, que podrían favorecer a Alianza Lima en el partido.

Elejalder Godos fue agredido por hinchas de Alianza Lima

Más allá de sus declaraciones sobre el partido ante Boca Juniors, Elejalder Godos también fue noticia por un lamentable episodio vivido en el estadio Alejandro Villanueva. Durante el enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC, por la primera fecha de la Liga 1 2025, un grupo de hinchas increpó al periodista con insultos y recriminaciones, lo que generó un tenso momento en la tribuna.

“Agradecemos la solidaridad, a nombre de 'Campeonísimo', por el pésimo comportamiento de ese grupo de personas que cobardemente y en patota interceptó a Elejalder Godos y lo insultó sin existir razón. No hubo agresión física y la seguridad de Alianza Lima se comportó muy bien”, aseveró Carlos Navarro, su compañero, en sus redes oficiales.

“Lo digo una sola vez por la agresión ocurrida a mi persona. No me voy a victimizar. Tampoco me dejaré utilizar por nadie, pero espero que se investigue y sancione. La violencia venga de donde venga no tiene justificación alguna. Dios es mi pastor, nada me faltará”, señaló Godos.