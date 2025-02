FBC Melgar vs Deportes Tolima se enfrentarán en la fase 2 de la Copa Libertadores este jueves 20 de febrero. El puntero invicto del Torneo Apertura de la Liga 1 disputará el partido de ida en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) en un duelo que promete muchas emociones.

El conjunto de Walter Ribonetto llega fino a su estreno en el torneo Conmebol tras su victoria ante Cusco FC en la Ciudad Imperial con el gol de su goleador Facundo Castro, argentino que llegó desde el ascenso de su país para reemplazar a Bernardo Cuesta, quien se recupera de una dura lesión. Por su parte, los colombianos también llegan invictos, con dos triunfos y la misma cantidad de empates.

¿A qué hora juega Melgar vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores?

El compromiso entre Melgar vs Deportes Tolima de este jueves 20 de febrero se disputará desde las 7.30 p. m. tanto en suelo peruano como en el colombiano. Si te encuentras en otro rincón del mundo, La República Deportes te preparó una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 21).

Facundo Castro le dio la victoria a Melgar ante Cusco en su último partido previo al compromiso ante Deportes Tolima. Foto: Melgar/X

¿En qué canal ver Melgar vs Deportes Tolima?

En Sudamérica, la transmisión del Melgar vs Deportes Tolima estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cómo ver Melgar vs Deportes Tolima ONLINE?

Si no quieres perderte el Melgar vs Deportes Tolima online, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si te es imposible ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Melgar vs Deportes Tolima: últimos partidos de los arequipeños y los pijaos

El Dominó se encuentra invicto en sus últimos cinco duelos entre amistosos y Liga 1.

Cusco 0-1 Melgar | Liga 1 2025

Melgar 3-0 UTC | Liga 1 2025

Melgar 0-0 Deportivo Cuenca | Noche Rojinegra 2025

Millonarios 0-0 Melgar | Serie Colombia 2025

América de Cali 0-2 Melgar | Serie Colombia 2024

Por su parte, los pijaos también conservan el invicto en este 2025.