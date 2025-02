Deyna Castellanos jugó en clubes como Atlético Madrid y Manchester City. Foto: composición LR/We Are Brave

La futbolista venezolana Deyna Castellanos revela su descontento con la selección nacional, expresando conflictos y maltratos que han marcado su experiencia en la Vinotinto. A pesar de su amor por el país, la jugadora no se siente feliz en el equipo. En el podcast 'We Are Brave', la delantera compartió su lucha interna, enfrentándose a situaciones difíciles con sus compañeras y el cuerpo técnico. A pesar de los desafíos, su deseo de representar a Venezuela en competiciones sigue intacto.

La atacante, quien ha sido un pilar en el elenco llanero, destacó que la realidad dentro del equipo es muy diferente a la imagen que se proyecta al exterior. Su trayectoria, marcada por momentos difíciles, refleja la complejidad de ser una figura emblemática del fútbol venezolano.

¿Qué dijo Deyna Castillanos sobre la selección venezolana?

Deyna Castellanos no escatimó en detalles al hablar sobre los conflictos que ha enfrentado desde su ingreso a la selección nacional. Desde temprano edad ha sido testigo de peleas y maltratos que han afectado su bienestar dentro del equipo. “La Vinotinto es un tema muy fuerte para mí. He tenido que vivir muchas cosas complicadas”, afirmó la futbolista, subrayando que la imagen que se vende al público no refleja la realidad que viven las jugadoras.

"(...) Desde que tengo 12 años, he enfrentado diversas situaciones complicadas dentro del equipo. Ha habido conflictos y maltrato, tanto de compañeras como del cuerpo técnico... Lo que la selección proyecta externamente no refleja la realidad que se vive internamente. Yo amo mi país, pero estar en la selección no es un lugar en el que yo sea realmente feliz", relató.

El momento más complicado en la carrera de Deyna Castellanos

Uno de los momentos más difíciles en la carrera de Castellanos fue su fichaje con el Manchester City. A pesar de llegar con un rendimiento destacado, la mediocampista se encontró con un cuerpo técnico que no fue justo con ella, lo que impactó su regularidad en el equipo. “Llegué al City jugando todo y de repente dejé de jugar”, relató, añadiendo que, tras no recibir respuestas claras sobre su situación, decidió un cambio hacia el Bay FC en la National Women’s Soccer League.

Deyna Castellanos se ha consolidado como una de las jugadoras más emblemáticas en la historia del fútbol venezolano. No solo es la máxima goleadora de la selección, sino también su capitana y principal referente en el extranjero. Su trayectoria incluye pasos por grandes clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City, donde ha dejado una huella imborrable.

¿En qué clubes jugó Deyna Castellanos?

Deyna Castellanos, la talentosa futbolista venezolana, ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera. Aquí tienes una lista de los clubes en los que ha militado: