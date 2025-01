El 2024 del club César Vallejo fue desastroso, ya que los resultados no lo acompañaron a pesar de contar con un plantel para aspirar al título. Al final de temporada, se concretó su descenso por tercera vez en su historia y disputará la Liga 2 2025. Ante esa situación, tuvo que prescindir de sus figuras como Jairo Vélez, hoy en Universitario, y Yorleys Mena. En esa línea, Josepmir Ballón realizó una grave acusación contra UCV por mantener deudas con él y deslizó la posibilidad de retirarse del fútbol profesional si no halla equipo por culpa de la dirigencia poeta.

En su carrera futbolística, el exvolante de la selección peruana ha vestido varias de clubes como la Academia Deportiva Cantolao, River Plate, Universidad de Concepción de Chile, Sporting Cristal y Alianza Lima. Su trayectoria incluye su paso por la Universidad César Vallejo, club con el que descendió a la Liga 2. En la temporada 2024, el mediocampista disputó 25 partidos, con un gol y una asistencia.

Josepmir Ballón acusa a UCV de deberle 2 meses de sueldo

En diálogo con el programa 'No seas fulero', conducido por el periodista Carlos 'Tigrillo' Navarro, Ballón reveló que el conjunto poeta le dejó de pagar pese a que tiene contrato por todo el 2025. Si bien le ofrecieron rescindir el vínculo, no se llegó a un acuerdo, según sus palabras, y le adeudan dos meses.

"Cuando la dirigencia no está a la altura del plantel, pasan cosas. Debe haber un balance: dirigencia y plantel tienen que ir en la misma sintonía de lo que tú tienes. Cuando no hay un balance del equipo que tienes con la dirigencia, suceden inconvenientes. Tenía contrato en 2025 con Vallejo, pero ya no estoy. Me ofrecieron rescindir y les dije que ya. Pero creo que no se ha llegado a un acuerdo y me dejaron de pagar. Lo que han hecho ellos es dejarme de pagar dos meses. No me volvieron a escribir...", detalló.

Josepmir Ballón llegó a César Vallejo en 2024 después de jugar en Alianza Lima. Foto: Club César Vallejo/X

Asimismo, debido a este inconveniente, se ha quedado 'en el aire' y culpó a los directivos de la UCV de su retiro si no consigue un nuevo equipo para esta temporada.

"Me pidieron de un momento a otro presentarme en el club y no me mandaron los pasajes, me presenté con mi dinero. Me cortaron las piernas. Si no encuentro un equipo, estoy retirado gracias a la gestión de la dirigencia de la Universidad César Vallejo", agregó el exvolante de Alianza Lima.

¿Cuántos títulos tiene Josepmir Ballón en el fútbol peruano?

Hasta la fecha, Josepmir Ballón ha conseguido siete títulos nacionales en el balompié peruano: tres de ellos con la San Martín, dos con Alianza Lima y dos con Sporting Cristal. De esta forma, el mediocampista peruano es uno de los futbolistas con más trofeos obtenidos en la historia del campeonato local.