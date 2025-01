Sporting Cristal, uno de los equipos más competitivos del fútbol peruano, protagonizó un importante movimiento en el mercado de pases al incorporar a Catriel Cabellos a su plantel para el 2025. El volante, que anteriormente formó parte de Alianza Lima, donde jugó a préstamo proveniente de Racing, sorprendió al elegir al equipo celeste como su nuevo destino. En recientes declaraciones, Cabellos reveló detalles de su traspaso y aclaró las razones de su salida del club íntimo.

La llegada de Cabellos a Sporting Cristal no solo representa un fichaje de calidad para el plantel, sino también un movimiento estratégico para competir en la próxima edición de la Copa Libertadores. Con solo 20 años, el mediocampista formado en la Academia se perfila como una de las piezas clave en los planes de Guillermo Farré, quien confía en potenciar el talento del joven futbolista.

Catriel Cabellos contó por qué no se quedó en Alianza Lima y fichó por Sporting Cristal

En una entrevista reciente para el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, Catriel Cabellos explicó que su desvinculación de Alianza Lima no fue una decisión personal, sino una situación que escapó de su control. Asimismo, dio detalles de cómo se dio el interés de Sporting Cristal y si es que desde La Victoria hubo comunicación para volver a contar con él o simplemente lo dejaron ir.

“Terminé la temporada con Alianza Lima y volví para Argentina. Estuve esperando y la gente de mi entorno tuvo el acercamiento de Sporting Cristal, yo también tuve el acercamiento de Alianza Lima. No fue una decisión solamente mía, es una decisión que tomamos en conjunto con mi club (Racing) y se decidió lo mejor para mí y lo que mejor se podía hacer”, contó Catriel.

Por otro lado, agregó que su arribo al Rímac no tuvo nada que ver con Axel Cabellos, su hermano, de quien no sabe si también jugará en Cristal. “Mi hermano es otra persona, otro jugador, no tiene nada que ver. Él tiene su carrera, su futuro y la verdad que no se sabe si vendrá, por lo que yo sé hasta ahora”, sostuvo.

¿Hasta cuándo es el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos firmó un contrato de cuatro años con Sporting Cristal, lo que garantiza su permanencia en el club hasta finales de 2028. Este acuerdo incluye una visión a largo plazo tanto para el crecimiento individual del jugador como para el desarrollo competitivo del equipo.

Sporting Cristal compró el 50% del pase de Catriel Cabellos

El traspaso de Catriel Cabellos a Sporting Cristal involucró una inversión significativa por parte del club peruano. La institución celeste pagó una suma millonaria a Racing Club de Argentina para adquirir el 50% de los derechos del jugador, según reveló RPP. Además, el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, señaló que los rimenses desembolsaron un total de 500.000 dólares.

No obstante, no sería el único club peruano en tener parte del pase del joven futbolista, pues Enrique la Rosa reveló que Alianza Lima tiene el 10% de su carta. “Alianza ni siquiera se sentó a conversar por Catriel. No quisieron. Alianza tiene un porcentaje por del pase de Catriel, el 10%. De todo este negociado, a Alianza Lima le cae el 10%”, señaló.

“¿Cuál es la apuesta de Cristal? Lo que se había hablado es que ellos estaban pagando medio millón por el 50% del pase; es decir, que para hacer negocio, porque le vas a pagar el sueldo y todo eso, necesitas que a Catriel lo venden a 2 millones, pero Racing está haciendo una repesca. ¿Y esa repesca por cuánto es? Si le va muy bien y te lo vuelvo a comprar por medio millón, mejor te lo presto con una opción de compra”, informó en ‘Fútbol Champán’.