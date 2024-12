¿A qué hora juega The Strongest vs Oriente Petrolero EN VIVO por la liga boliviana?

The Strongest vs Oriente Petrolero juegan por duelo pendiente de la jornada 19. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

The Strongest vs Oriente Petrolero EN VIVO juegan HOY, desde las 8.00 p. m. (hora boliviana), por partido pendiente de la jornada 19 en el Torneo Clausura 2024 de Bolivia. El partido se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz, con transmisión a cargo del canal Tigo Sports 2. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿A qué hora juega The Strongest vs Oriente Petrolero?

En Bolivia, el juego The Strongest vs Oriente Petrolero se disputará desde las 8.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.009 a. m. (martes 17).

¿Dónde ver The Strongest vs Oriente Petrolero?

La transmisión por TTV del The Strongest vs Oriente Petrolero estará a cargo de Tigo Sports 2 para todo el territorio boliviano. Esta señal deportiva se puede sintonizar como HD en el canal 701 de Tigo.

The Strongest vs Oriente Petrolero: pronóstico

Las principales casas de apuestas para este The Strongest vs Oriente Petrolero le dan el favoritismo al Tigre.

Betsson: gana Strongest (1,15), empate (7,40), gana Petrolero (13,00)

Bet365: gana Strongest (1,17), empate (7,00), gana Petrolero (15,00)

Betano: gana Strongest (1,16), empate (6,50), gana Petrolero (13,00)

1XBet: gana Strongest (1,11), empate (8,00), gana Petrolero (15,50)

Coolbet: gana Strongest (1,14), empate (8,00), gana Petrolero (15,00)

Doradobet: gana Strongest (1,15), empate (7,50), gana Petrolero (14,00).

¿En qué estadio juega The Strongest vs Oriente Petrolero?

El escenario que albergará este compromiso será el estadio Hernando Siles de La Paz, principal recinto deportivo del país altiplánico. El coloso cuenta con capacidad para más de 40.000 espectadores.

Estadio Olímpico Hernando Siles. Foto: APG

Entradas The Strongest vs Oriente Petrolero

Las entradas para asistir al The Strongest vs Oriente Petrolero se pueden comprar en las boleterías del estadio Hernando Siles a los siguientes precios dependiendo del sector.

Curva sur: 20 bolívares

Recta general: 40 bolívares

Preferencia: 60 bolívares

Butaca 'B': 80 bolívares

Butaca 'A': 100 bolívares.

Entradas para el partido ante Oriente Petrolero. Foto: Club The Strongest

The Strongest vs Oriente Petrolero: previa

The Strongest se aferra a una mínima esperanza para seguir soñando con el título del Torneo Clausura de Bolivia. Al club gualdinegro solo le restan tres partidos más para revertir la ventaja de siete puntos que le lleva Bolívar, por lo cual tiene prohibido perder cualquiera de ellos. Ante Oriente Petrolero, jugará la vida, pues con derrota quedará fuera de carrera.

El Tigre viene de vencer con algo de susto a Royal Pari por 2-1. Con este resultado, sumó 54 puntos y se mantiene segundo, como escolta de la Academia y sus 61 unidades.

Historial reciente de The Strongest vs Oriente Petrolero

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre The Strongest y Oriente Petrolero por la liga boliviana.