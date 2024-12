¡Hay acuerdo! Liga Peruana de Vóley arrancará este sábado 7 de diciembre tras reunión con clubes

Este viernes 6 de diciembre, la Federación Peruana de Vóley (FPV) se reunió con los 12 clubes participantes de la Liga Peruana de Vóley para solucionar algunos problemas que impidieron el inicio de este certamen. Luego de varias horas de intensas conversaciones, se anunció que este torneo arrancará este sábado 7 de diciembre.

"Mañana se inicia la Liga Peruana de Vóley. Tras más de cuatro horas de reuniones, la FPV y los 12 clubes llegaron a un acuerdo. Luego de varias idas y vueltas decidieron que arranque la fiesta del voleibol este sábado 7 en el Polideportivo de Villa El Salvador", informó el periodista Fernando Egúsquiza Peralta.

¿Qué dijo el presidente de la FPV sobre el acuerdo con los clubes?

El presidente de la FPV, Gino Vegas, habló para las cámaras de Latina Televisión y anunció que mañana se jugará la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025.

"Hemos llegado a un acuerdo de un trabajo conjunto, porque tanto los clubes como la FPV, estamos interesados en que esta liga crezca. Los clubes se han venido preparando muy bien y es lo que queremos. Mañana saldrá la documentación necesaria. El coliseo va a estar abierto para la gente desde 2 horas antes. Ya pueden comprar las entradas en Joinnus. Mañana arranca con la primera fecha", declaró el dirigente.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley tendrá varios encuentros emocionantes como el Alianza Lima vs Atenea, el San Martín vs Deportivo Wanka y el Universitario vs Deportivo Soan. Todos estos cotejos se disputarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Sábado 7 de diciembre

Regatas Lima vs Olva Latino | 12.30 m.

Rebaza Acosta vs Circolo | 3.15 p. m.

Alianza Lima vs CA Atenea | 5.00 p. m.

Domingo 8 de diciembre

Géminis vs Túpac Amaru | 12.30 m.

San Martín vs Deportivo Wanka | 3.15 p. m.

Universitario vs Deportivo Soan | 5.00 p. m.

PUEDES VER: FPF anunció la salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección general en medio de crisis de la selección peruana

¿Qué canal transmitirá la Liga Peruana de Vóley?

Las canales encargados de transmitir la Liga Peruana de Vóley serán Latina TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). Además, puedes seguir todas las incidencias en la página web de La República Deportes.

¿Cómo se jugará este año la Liga Peruana de Vóley 2024?

La Liga Peruana de Vóley 2024 se desarrollará en cuatro etapas emocionantes y llenas de sorpresas para los seguidores del voleibol peruano. La primera etapa comenzará con un formato de todos contra todos, donde los equipos se enfrentarán en 22 fechas y 66 partidos, distribuidos en sábados y domingos.

Posteriormente, en la segunda etapa, los equipos se dividirán en dos grupos y competirán por puntos en un formato diferente. Luego, en la tercera etapa, se implementará un sistema de playoffs con llaves eliminatorias, donde los equipos lucharán por avanzar a la siguiente fase.

Finalmente, la cuarta etapa definirá a los semifinalistas y al campeón de la temporada, culminando así un campeonato emocionante y competitivo. ¡Sin duda, la Liga Peruana de Vóley 2024 promete grandes emociones y un alto nivel de competencia para el disfrute de todos los aficionados al voleibol en el país!