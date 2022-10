¿A qué hora y cómo ver Viktoria Plzeň vs. Barcelona por la Champions League vía ESPN 2?

MIRA AQUÍ Viktoria Plzeň vs. Barcelona EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la última fecha del Grupo C de la Champions League 2022-23 este martes 1 de noviembre. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Xavi Hernández quedaron eliminados de la Liga de Campeones y clasificaron a los dieciseisavos de final de la Europa League por segundo año consecutivo. Los azulgranas buscarán despedirse con un triunfo ante el Viktoria, que hasta el momento no ha sumado punto alguno. En la primera rueda, los culés golearon 5-1.

Viktoria Plzeň vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Viktoria Plzeň vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Martes 1 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Doosan Arena ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Viktoria Plzeň vs. Barcelona: historial

Viktoria Plzeň vs. Barcelona: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Piqué, García, Balde, Busquets, de Jong, Pedri, Lewandowski, Dembélé, Fati.

Viktoria Plzen: Staněk, Hejda, Pernica, Havel, Jemelka, Pilař, Vlkanova, Kalvach, Jirka, Bucha, Chorý.

Viktoria Plzeň vs. Barcelona: tabla del Grupo C

¿A qué hora juegan Viktoria Plzeň vs. Barcelona EN VIVO?

El enfrentamiento entre Viktoria Plzeň vs. Barcelona EN VIVO por la UEFA Champions League 2022-23 empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Viktoria Plzeň vs. Barcelona EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Viktoria Plzeň vs. Barcelona EN VIVO por la Liga de Campeones debes sintoniza la señal de ESPN 2 o Star Plus. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

¿Dónde sintonizar ESPN 2 para ver Viktoria Plzeň vs. Barcelona?

¿Cómo ver Viktoria Plzeň vs. Barcelona gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Viktoria Plzeň vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.