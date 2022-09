[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Francia vs. Austria: hora y canal del partido por la Nations League

¿A qué hora y cómo ver Francia vs. Austria EN VIVO? | Las escuadras europeas se verán las caras este jueves 22 de septiembre a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada del grupo A de la UEFA Nations League. El cotejo se disputará en el Stade France y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes

Francia vs. Austria: ficha del partido

Partido Francia vs. Austria ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de septiembre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Stade France

Francia vs. Austria: la previa

Solo sirve ganar. Para sorpresa de muchos, Francia se quedó sin chances de acceder a la fase final de la UEFA Nations League y solo le queda luchar para no peder la categoría. El conjunto de Kylian Mbappé y compañía se ubica en la última casilla de su zona con dos unidades y necesita una victoria para rebasar a Austria.

Por su parte, la escuadra austriaca viene de caer por 2-0 ante Dinamarca y sabe que conseguir los tres puntos en territorio francés condenaría al local, lo que les garantizaría la permanencia.

Francia vs. Austria: posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan, Benjamin Pavard, Jules Koundé, Raphael Varane, Ferland Mendy, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

Austria: Heinz Lindner, Stefan Lainer, Gernot Trauner, Philipp Lienhart, David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Nicolas Siewald, Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch.

Francia vs. Austria: hora del partido

El encuentro entre Francia vs. Austria se jugará a la 1.45 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Cómo ver Francia vs. Austria EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Para que no te pierdas la transmisión del Francia vs. Austria por internet de este jueves 22 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de esta contienda vía La República Deportes.

El escenario para el compromiso de la quinta joranda de la UEFA Nations League será el Stade de France, ubicado en la ciudad de París, Francia. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar más de 81.000 espectadores.