Partidos de hoy, sábado 30 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este sábado 30 de octubre continúan los mejores torneos de fútbol. En la Premier League los partidos más esperados son Leicester City vs. Arsenal, Newcastle vs. Chelsea y Tottenham Hotspur vs. Manchester United —con Cristiano Ronaldo en el ataque—, todos disponibles en ESPN. Asimismo, en LaLiga de España están programados Elche vs. Real Madrid y Barcelona vs. Deportivo Alavés.

En cuanto a la Liga 1 Betsson, se jugarán partidos decisivos por la permanencia en la primera división, como Cusco vs. Sport Huancayo y Alianza Universidad vs. Ayacucho. Otros cotejos definirán a los representantes en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, como Sporting Cristal vs. Sport Boys y Carlos Manucci vs. Academia Cantolao.

Perú - Liga 1 Betsson

Cusco vs Sport Huancayo

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Binacional vs. César Vallejo

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Sporting Cristal vs. Sport Boys

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Alianza Universidad vs. Ayacucho

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Carlos Mannucci vs. Academia Cantolao

Canal: Gol Perú

Hora: 11.00 a.m.

Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

UTC Cajamarca vs. Universidad San Martín

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Inglaterra - Premier League

Leicester City vs. Arsenal

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 7.30 a. m.

Burnley vs. Brentford

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Watford vs. Southampton

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Newcastle United vs. Chelsea

Canal: Star+, NUFC TV

Hora: 10.00 a. m.

Manchester City vs. Crystal Palace

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 10.00 a. m.

Liverpool vs. Brighton & Hove Albion

Canal: Star+

Hora: 10.00 a. m.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 12.30 p. m.

España - LaLiga

Elche vs. Real Madrid

Canal: DirecTV Sports

Hora: 8.00 a. m.

Sevilla vs. Osasuna

Canal: DirecTv Sports

Hora: 10.15 a. m.

Valencia vs. Villarreal

Canal: Star+

Hora: 12.30 p. m.

Barcelona vs. Deportivo Alavés

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Italia - Serie A

Atalanta vs. Lazio

Canal: Star+

Hora: 9.00 a. m.

Hellas Verona vs. Juventus

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 12.00 m.

Torino vs. Sampdoria

Canal: Star+

Hora: 2.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Köln

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Union Berlin vs. Bayern Múnich

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 9.30 a. m.

Francia - League 1

Metz vs. Saint-Étienne

Canal: Bet365, Nova Sports 2

Canal: 11.00 a. m.

Olympique Lyonnais vs. Lens

Canal: ESPN Brasil

Canal: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Arsenal vs. Sarmiento

Canal: Fanatiz Internacional, AFA Play

Hora: 2.45 p. m.

Platense vs. Atlético Tucumán

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 2.45 p. m.

Banfield vs. Vélez Sarsfield

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 4.00 p. m.

Talleres Córdoba vs. Huracán

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 4.00 p. m.

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Canal: Star+, AFA Play

Hora: 7.10 p. m.

México - Liga MX