Honduras vs. Nueva Zelanda EN VIVO: por el grupo C del Mundial Sub 20

Honduras vs. Nueva Zelanda EN VIVO se miden HOY ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | en el Arena Lublin por la primera fecha del grupo C del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El partido está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana). Además, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Honduras y Nueva Zelanda rompen fuegos en el grupo C intentando iniciar con pie derecho esta competición. Una victoria pondría al equipo ganador en una mejor situación de cara al resto del torneo donde enfrentarán a los candidatos más serios para clasificar a octavos, Noruega y Uruguay.

De la mano de Carlos Tábora, Honduras buscará clasificar a octavos de final por primera vez en la historia de los mundiales de la categoría. El cuadro centroamericano accedió a su octava Copa del Mundo Sub 20 (tercera consecutiva) al quedar en cuarto puesto del torneo de Concacaf.

Sin embargo, Nueva Zelanda no es nuevo en estas instancias. Los kiwis han participado en los últimos 4 mundiales sub 20, incluso alcanzando los octavos de final en el 2015 (fueron locales) y el 2017 (Corea del Sur).

"Estamos todos muy ilusionados, es una gran oportunidad. El Mundial sub 20 es un gran trampolín a nivel personal para todos los jugadores. Todos somos conscientes de que es un potencial paso hacia un contrato profesional", indicó el capitán neozelandés Joe Bell.

Honduras vs. Nueva Zelanda: Horarios y canales para ver el partido por el Mundial Sub 20

Perú: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

México: 11:00 a.m. | DirecTV, Televisa y Univisión Deportes

Colombia: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

Honduras vs. Nueva Zelanda: Pronósticos y/o apuestas por el Mundial Sub 20

Te Apuesto: Honduras (2.25), Empate (2.90), Nueva Zelanda (2.60)

Inkabet: Honduras (2.45), Empate (3.20), Nueva Zelanda (2.80)

Betsson: Honduras (2.30), Empate (3.10), Nueva Zelanda (2.70)

Honduras vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20: ¿Dónde ver el partido por Internet? | DirecTV Sports

Si quieres seguir Honduras vs. Nueva Zelanda Sub 20 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.