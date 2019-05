John Cena: "WWE ya no me necesita en la nueva era" [VIDEO]

John Cena, excampeón de WWE, y aún figura de esa empresa, viene dando de que hablar debido a una reciente entrevista al medio The Wrap donde indica que ya piensa en un retiro de la lucha libre.

Cena habló en extenso sobre su futuro en el deporte espectáculo y su opinión acerca del nuevo talento que existe ahora en la compañía de Vince McMahon.

"Hubo un tiempo en que, desde un punto de vista financiero, podía decir 'me necesitan'. Este tiempo ya forma parte del pasado. WWE no me requiere. Yo la necesito y la amo, y adoro cada momento que paso en esa empresa. Pero en WrestleMania, sentí que ya no me necesitan", explicó John Cena.

El excampeón señaló que la edad es un factor que ya influye demasiado en su larga carrera de doce años en la compañía.

"Ya soy más viejo, acabo de cumplir 42 años. No quiero salir a escena y pensar que puedo actuar de la misma manera que cuando tenía 30, porque no puedo. No estoy cansado de esto, pero estoy intentando ser realista", sostuvo.

John Cena tuvo un segmento en Wrestlemania 35 junto a Elías, luego no apareció más en el cuadrilátero de WWE. El luchador se enfoca más ahora en su carrera como actor.