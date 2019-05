Claudio Pizarro fue consultado si se sentía más alemán que peruano, esta fue su respuesta

Claudio Pizarro no se cansa de hacer historia en el fútbol alemán. A sus 40 años sigue ampliando su cuota goleadora en tierras teutonas, su última diana ocurrió el fin de semana cuando el Werder Bremen recibió al Dortmund. Tras reafirmar que sigue con la pólvora encendida, el Bombardero de los Andes fue requerido por los medios alemanes que querían conocer un poco más de él.

En una reciente entrevista Claudio Pizarro respondió una serie de preguntas para el portal Mein Werder, en el cuestionario hubo temas de índole familiar, personal y deportivo. Una de las interrogantes tuvo que ver con su amplia carrera desarrollada en Alemania, el excapitán de la selección peruana fue consultado si se sentía más alemán que peruano y esto fue lo que respondió.

“Esto es un poco complicado. Me siento como un peruano, Pero aprendí muchas cosas en Alemania. Hoy soy más disciplinado y calmado, analizo muchas situaciones y me organizo bien, pero no sé si eso se debe a Alemania o simplemente porque me estoy haciendo mayor. Pero es cierto que he aprendido mucho en Alemania, lo que me facilita la vida diaria. Por ejemplo la puntualidad. Si quiero reunirme con los alemanes a las 19 horas, sé que vienen exactamente a ese momento. Eso no funciona en el Perú, por mucho que lo intente. Mientras tanto, soy una buena mezcla, un alemán-peruano”, dijo Claudio Pizarro.

El actual delantero de los ‘Lagartos Verdes’ ha desarrollado la mayor parte de sus carrera en el extranjero, específicamente en la Bundesliga. En el Perú debutó con el desaparecido Deportivo Pesquero (1996), dos años más tarde fue fichado por Alianza Lima donde marcó 25 goles en dos temporadas llevándose el segundo puesto de la tabla de goleadores del Apertura de 1999.

Ese fue su último año en el fútbol peruano pues un emisario del Werder Bremen se lo llevaría al club teutón y se mantendría en Europa hasta la actualidad. En Alemania también llegó a jugar en el Bayern Múnich y tocó el cielo cuando ganó una Champions League, también pasó por las filas del FC Colonia. Actualmente vive su cuarta etapa defendiendo los colores del Werder Bremen.

Son casi 20 años que Claudio Pizarro se mantiene vigente en el fútbol exterior donde ganó 6 Bundesliga, el mismo número de Copa de Alemania, dos Copa de la Liga Alemana y una Supercopa de Alemania.