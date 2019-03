¿Qué dijo Beto Da Silva tras su regreso a la selección peruana? [VIDEO]

Beto Da Silva fue una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana ante Paraguay y El Salvador. El delantero de Lobos BUAP de la Liga MX ha logrado consolidarse en su club, donde lleva un gol, lo que ha servido para que vuelva a ser considerado en 'La Blanquirroja' tras un año de ausencia.

La última vez que 'El Tigre' lo citó fue en la fecha doble contra Croacia e Islandia, pero después sufrió una dura lesión que lo marginó de la lista final para el Mundial Rusia 2018. Pese a ese momento adverso, el futbolista de 22 años está muy feliz por su retorno al cuadro nacional.

“Agradecido por la oportunidad, el técnico siempre mostró mucha confianza en mí, me deja los 90 minutos y eso es muy importante. Se me abrió el arco después de mucho tiempo y feliz por eso. Ahora la idea es seguir haciendo goles y ayudar al equipo”, dijo Da Silva a Movistar Deportes.

“Estoy muy contento por mi momento, siempre trato de mejorar cada vez más. Empecé jugando como extremo, hasta que se lesionó el 9’ y el DT me ubicó como falso 9, para que me recoja y los de afuera puedan pasar. La verdad no sabría en que posición. He jugado por afuera, por dentro. La verdad, la que me toque, porque estoy preparado para jugar en cualquier posición", agregó.

Por otro lado, Beto Da Silva comentó que espera recuperar partido tras partido el nivel que en algún momento lo llevó a consolidarse en Sporting Cristal y señaló que tras su primer gol en el año, recuperó esa confianza que le había faltado en estos últimos meses.

“Espero pronto tener mis arrancadas como en Cristal y hacer ese tipo de jugadas que me han caracterizado. Ahora con este gol, la recuperé, me siento con más confianza porque el equipo también me apoyó mucho y tiene mucha confianza en mí. Apunté al cielo, Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha sacado de un momento que estaba muy triste y me ha puesto de nuevo ahí en carrera. Primero agradecerle a él, luego al equipo y a mi trabajo que también es importante”, concluyó.