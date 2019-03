Raúl Ruidíaz se sacó al arquero de encima y marcó para el Seattle Sounders [VIDEO]

Raúl Ruidíaz está imparable en la MLS. Este sábado acaba de anotar con el Seattle Sounders en su visita al Chicago Fire. El delantero de la selección peruana se sacó al arquero de encima y definió a placer a los 89 minutos. El gol fue subido a Youtube.

El gol del atacante peruano llegó gracias a una asistencia de Brad Smith desde la banda izquierda; Raúl Ruidíaz le ganó las espaladas a los rivales del Chicago Fire y quedó en un mano a mano con el guardameta rival. El golero tuvo que abandonar su portería para cortar el ataque de la 'Pulga', sin embargo no contó con la buena maniobra del peruano que terminó deslizando el esférico por debajo quedando frente al arco para definir a placer tal y como se muestra en el video publicado en Youtube.

Con este nuevo tanto, el exjugador de Universitario de Deportes consigue su tercera diana de forma consecutiva. Anteriormente le anotó al Cincinnati y al Colorado Rapids en cotejos por la MLS.

Debemos resaltar que la 'Pulga' no ha sido convocado a la selección peruana para los amistosos de este mes frente a Paraguay y El Salvador. Ricardo Gareca sostuvo que su no inclusión fue un pedido del jugador alegando que tenía algunos asuntos personales que arreglar.

Raúl calls game. Another goal for @RaulRuidiazM ! 👏 #CHIvSEA | #SoundersMatchday pic.twitter.com/ttlMuaOjWb

Raúl Ruidíaz has scored a goal in EIGHT consecutive @MLS matches! 🙌 #CHIvSEA | #SoundersMatchday pic.twitter.com/48Mhq24nLU

Raúl Ruidíaz with the fast break goal to put the Seattle #Sounders up 4-2! #GoSounders!#SoundersFC #SEAvsCHI #CHIvSEA #SoundersMatchday⁠ ⁠⁠ #Seattle #SeattleSounders pic.twitter.com/QLjLdhREuX